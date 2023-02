Tras la muerte del policía de Neuquén, habló el abogado de Cliba

El viernes cerca de las 7, un policía de Neuquén murió por un accidente de tránsito que tuvo al chocar en su motocicleta con un camión recolector de residuos de la ciudad. Según manifestó el abogado de la empresa, el chófer tuvo cuatro test de alcoholemias y en todos arrojó resultados negativos, a pesar que circuló que había dado positivo.

Alejandro Ockier es el abogado de Cliba, la empresa que se encarga de la recolección de residuos. En diálogo con radio La Red aclaró que el chófer dio negativo al test de alcoholemia, ya que comentó que en algunos medios nacionales circuló que había dado 0.75.

Según detalló, supervisores de la empresa se acercaron al lugar del accidente fatal apenas se enteraron del hecho y llevaron un alcoholímetro que utilizan en la empresa. Ockier explicó que lo utilizan para realizar controles internos de forma habitual y aleatoria a los chóferes y personal que sale a trabajar.

Indicó que lo realizaron casi en simultáneo que el test que realizó personal policial. A la empresa Cliba le arrojó un resultado de cero y respecto a los resultados que obtuvo la policía comentó que no sabía el resultado. “Creo que no es la que está en los medios. Creo que es excesiva, no tengo todavía el informe porque todavía no tuvimos acceso al expediente”

También aclaró que, a la hora y 20 minutos del accidente, como el chófer no estaba detenido lo trasladaron a un laboratorio para realizare un análisis de sangre y orina, teniendo los resultados ese mismo viernes por la tarde con resultados negativos. “La de orina es la más importante, porque el cuerpo al metabolizar el alcohol en la orina tarda un poco más, es más exacto”

En total le realizaron cuatro test: dos de espirado, uno de sangre y el de orina, en todos dando cero como resultado.

Cómo sigue la investigación y la situación del chófer

El abogado de la empresa Cliba comentó que al chófer por el momento no se le formularon cargos. “Estamos en una etapa instructiva” manifestó Ockier y agregó que ayer, personal policial de tránsito les solicitó un informe de los camiones que se encuentran monitoreados con GPS por la misma firma, donde se puede conocer información sobre la velocidad y el recorrido realizado.

“En cuanto a la velocidad, el camión no había excedido en las últimas diez cuadras los 20km/h”, por lo que circulaba a una velocidad correcta, según aclaró el abogado, y respecto al recorrido, explicó que iba por el recorrido dispuesto y dentro de lo normal. El chófer se encuentra en su casa afectado por lo que ocurrió y se le está brindando la asistencia correspondiente desde la empresa.

En cuanto a la diferencia que surgió respecto a los valores del test de alcoholemia, explicó que la fiscalía todavía no tomó conocimiento de la prueba que tiene la policía. Respecto a lo que circuló en algunos medios sobre que a los efectivos policiales les dio 0.75, dijo que no sabe de dónde se sacan esos resultados ya que todavía no tuvieron el expediente.

“Todavía nosotros tampoco hemos podido aportar las pruebas, porque está en una etapa de instrucción y todavía no fue remitido a fiscalía” también aclaró que por el momento no se le formularon cargos al chófer. “No hubo intención, son consecuencias propias de la circulación”