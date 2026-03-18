Senado: así fue el cuestionamiento de la oposición al Gobierno por el caso $LIBRA, Adorni y discapacidad 

Una sesión impulsada por Patricia Bullrich al solo fin de darle ingreso a pliegos de jueces, militares y diplomáticos se transformó en terreno ideal para que la oposición destrozara al Gobierno por el caso de la criptomoneda $LIBRA, el vuelo de la mujer de Manuel Adorni en la comitiva oficial a Estados Unidos y la crisis en el sistema de discapacidad, entre otros temas. La jefa del bloque oficialista tuvo que salir a responder todas las acusaciones.

La embestida del peronismo dejó en evidencia a Bullrich por haber impulsado una sesión en un momento muy sensible para la gestión de Javier Milei. La líder de la bancada libertaria había intentado sesionar la semana pasada, pero sus aliados no garantizaban el quórum y decidió postergarlo para este miércoles.

Lo cierto es que el ingreso de los pliegos es un mero trámite formal que podía realizarse en cualquier otra sesión, pero Bullrich insistió con abrir el recinto y se desataron especulaciones sobre sus verdaderas intenciones. El oficialismo padeció las consecuencias: dos horas de la sesión estuvieron dedicadas a cuestiones de privilegio del peronismo.

El bloque de José Mayans se dio el lujo de repartirse las críticas al Gobierno por temáticas. El exministro de Justicia del kirchnerismo Martín Soria habló de $LIBRA: denunció que Javier Milei y su entorno “formaron parte de una asociación criminal que tuvo por objeto orquestar la mayor criptoestafa realizada a nivel mundial utilizando la investidura del cargo presidencial”.

“Pasaron 13 meses del tuit promocionando $LIBRA, y ya no quedan dudas: esta acción que dejó más de 50.000 damnificados no fue una equivocación o un error del presidente: fue verdaderamente una estafa”, sentenció el rionegrino, al señalar que “la ganancia total de la bandita del presidente, su hermana y otros personajes ronda los 280 millones de dólares”.

En la misma línea, la bonaerense Juliana Di Tullio afirmó que “de no existir el tuit del presidente no habría estafa. El presidente es un estafador. Y lo hizo en nombre de su investidura presidencial. Usó el voto de los argentinos. Cobró 5 millones de dólares: es una prueba que tiene el fiscal (Eduardo) Taiano pisada hace meses”.

Bullrich no esquivó el tema y respondió que la causa $LIBRA “fue cerrada por falta de delito en Estados Unidos”. “Ahora acusan al fiscal Taiano de ser el responsable porque no les gustan sus tiempos. ¿De qué moral hablan? Tenemos una expresidenta presa por corrupción”, retrucó la oficialista. “Nosotros defendemos a nuestro presidente, que es absolutamente inocente”, sentenció.

Sobre el caso de Adorni, al que se refirió el senador chubutense Carlos Linares (dijo que “sacó a dar una vuelta a su señora” en el avión presidencial), Bullrich recordó que hubo “50 viajes llevando diarios a la residencia (de Cristina) de El Calafate”, además del recordado viaje del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno “con 300 personas a Angola, al que llevaron amigos, peluqueros, todo tipo de personal”.

El bloque Justicialista también arrinconó al Gobierno por otros temas. Eduardo “Wado” De Pedro cuestionó el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario sancionada y ratificada por el Congreso, mientras que su par de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti planteó lo propio con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Hoy y mañana, el sector de la discapacidad está en cese de actividades. Es una situación inédita”, alertó Fernández Sagasti tras una protesta del colectivo frente a Casa Rosada que registró incidentes cuando los manifestantes intentaban instalar una carpa. “Estamos con trabajadores que no cobran desde octubre del año pasado, con tratamientos que se achican, y los aranceles del pago datan de noviembre de 2024”, lamentó la kirchnerista.

Poco antes de que el tema se planteara en el Senado, un diputado libertario asumía como presidente de la Comisión de Discapacidad de esa Cámara, lo que fue calificado por la oposición como un “insulto” a la lucha del colectivo por el cumplimiento de la ley de emergencia. El nuevo titular del conjunto será el tucumano Gerardo Huesen.

Polémica por el pliego de Crexell

Tras la seguidilla de discursos opositores, tomaron estado parlamentario los pliegos de militares, jueces y diplomáticos, en un paquete que incluyó la designación de la exsenadora por Neuquén Lucila Crexell como candidata a embajadora en Canadá. El kirchnerismo revivió las sospechas de una devolución de favores por el voto positivo de la entonces legisladora a la Ley Bases.

“Esto es la configuración del pago de la coima a la senadora Crexell por el voto a la Ley Bases. No podemos permitir la consumación del delito (cohecho activo y pasivo) porque somos testigos calificados de ese delito”, embistió la senadora del peronismo riojano Florencia López.

Según su relato, el día de la sesión, “prácticamente llorando (Crexell) gritaba que era una operación” la filtración de un documento donde Cancillería requería los antecedentes para su designación como embajadora. “No podía explicar qué había pasado con la filtración de esa información”, dijo López.

Pero además, la riojana reveló que en ese momento Edgardo Kueider, también sospechado de haber cobrado dinero a cambio de votar la Ley Bases, “la consoló, le tocó la espalda, le dijo que se quedara tranquila y que votara en paz”. El entrerriano, denunció López, “ya tenía los fajos de dólares preparados y listos para irse con su secretaria, cruzar la frontera a Paraguay y comprarse departamentos”.

Bullrich salió a contestarle: “La exsenadora Crexell fue denunciada por el bloque al que usted pertenece y esa denuncia fue desestimada por inexistencia de delito. La acusación que hizo no solo viola el principio de inocencia sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”.

Entre los pliegos ingresados este miércoles también sobresalió el de Carlos Alberto Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista. Sucede que el próximo 1ro de noviembre el camarista cumple 75 años, la edad límite fijada por la Constitución, por lo que el Senado debe renovarle por cinco años su puesto de vocal de la Sala III de la Cámara de Casación Penal.

Con el cumplimiento de este primer paso formal, el Senado pondrá en marcha el debate de todos los pliegos en la Comisión de Acuerdos, que preside el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, cercano a los Menem. Allí deberán presentarse los candidatos para exponer en audiencia pública antes de la firma de los dictámenes y del tratamiento en el recinto.