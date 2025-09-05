Tres años de prisión y diez sin poder conducir: la condena a un camionero por chocar y matar en la Ruta 7

El tribunal integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Nazareno Eulogio y la jueza Natalia Pelosso condenó a Gonzalo de Auta a 3 años de prisión en suspenso, 10 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo y a presentarse cada cuatro meses ante población judicializada.

El fallo se dictó tras el acuerdo de responsabilidad alcanzado en mayo de este año, en el que De Auta fue declarado culpable de homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, agravado por la pluralidad de víctimas (2) y de lesiones culposas agravadas también por pluralidad de víctimas (2).

El trágico hecho fue en enero del 2024

El siniestro ocurrió en enero de 2024 sobre la Ruta 7, a la altura de la picada 5 de San Patricio del Chañar. El camión de la empacadora Tres Ases, conducido por el imputado, invadió el carril contrario y embistió una camioneta Nissan perteneciente a la empresa CN Sapag.

Como consecuencia, dos personas murieron y otras dos sufrieron fracturas y traumatismos.

El debate por la pena

En la etapa de alegatos, la fiscalía había solicitado una condena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que la defensa pidió el mínimo de 3 años en suspenso. Ambas partes coincidieron en la necesidad de aplicar una inhabilitación de 10 años para conducir.

Finalmente, el tribunal consideró como agravantes el peligro generado para terceros por la conducción imprudente del imputado y el hecho de poseer licencia profesional, lo que implica mayor conocimiento y responsabilidad al manejar un vehículo de gran porte.

Entre los atenuantes, se tuvo en cuenta la falta de antecedentes condenatorios y el reconocimiento de responsabilidad por parte de De Auta.

De este modo, el tribunal resolvió imponer una pena de 3 años en suspenso, lo que evita que el condenado deba cumplir prisión efectiva, pero lo obliga a cumplir estrictamente las restricciones impuestas.