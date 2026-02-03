Nueva ofensiva de los abogados defensores en la causa Techo Digno Cipolletti

Una nueva ofensiva con cuatro recursos judiciales, presentaron los abogados defensores de la causa Techo Digno de Cipolletti. Entre las presentaciones estuvieron las del exintendente y actual diputado nacional Aníbal Tortoriello, y su antecesor Abel Baratti, que buscan la prescripción de la causa.



En una audiencia virtual que se vio interrumpida por un cuarto intermedio hasta el 20 febrero, las defensas de los dos exjefes comunales mencionados, además de los letrados de los empresarios Domingo Mocciola y Arturo Mendiberri, cuestionaron el rechazo a la prescripción que hizo en noviembre del año pasado la jueza Alejandra Berenguer.

También plantearon que se cambió la calificación legal cuando la fiscalía consideró “un solo hecho, con dos administraciones diferentes y continuidad en el tiempo”. Objetaron el rechazo que hizo Berenguer en este sentido.



En este caso, los recursos presentados por los abogados los definirá el juez del Foro de la Cuarta Circunscripción, Marcelo Gómez.



El defensor de Tortoriello, Sebastián Perazolli (que actúa junto a Gustavo Palmieri) planteó que la interpretación de la magistrada de que no corresponde la prescripción por haber un funcionario público en funciones (Tortoriello), es errada ya que no tenía un cargo que influyera directamente en la investigación en curso e incluso era de un partido diferente a Baratti.



El defensor Rafael Ángel Cuchinelli, en representación de Baratti, argumentó que el primer hecho imputado (administración fraudulenta y peculado) ocurrió en 2015, y tras ocho años sin una sentencia firme, la acción penal prescribió.



La jueza Berenguer, en su fallo de noviembre, consideró que la acción penal no se extinguió, ya que uno de los imputados aún ocupa un cargo público, lo que activa la suspensión del plazo de prescripción contemplada en el artículo 67 del Código Penal. Sostuvo que esta disposición resulta aplicable en este caso, de acuerdo con la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

La megacausa Techo Digno tiene decenas de intendentes y empresarios imputados en la provincia. Ya se concretó un juicio, el primero, en el que resultó absuelto meses atrás, Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche, que había sido acusado de peculado. En carpeta hay otros dos procesos: uno contra Omar Reggioni, exjefe comunal de Fernández Oro; y otro contra María Eugenia Martini, exintendenta de Bariloche.

Cuál es el origen de la causa Techo Digno en Cipolletti



La causa se originó en la ciudad de Cipolletti, a partir de la implementación del programa Techo Digno mediante un convenio entre el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El acuerdo contempló la construcción de más de 400 viviendas, que se adjudicaron a empresas privadas. Según la acusación, durante las gestiones municipales de dos intendentes, se habrían efectuado pagos que no se correspondían con el avance real de las obras, lo que habría generado un perjuicio al patrimonio público.

Las acusaciones contra los imputados



El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Natalia Poblete, atribuyó a Abel José Baratti y Aníbal Antonio Tortoriello los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado.

A Lucila Chiocconi, Arturo Rubén Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi los acusó como partícipes necesarios del primer delito.