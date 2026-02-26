Un policía de Neuquén agredió a su pareja, le quitó el arma y quedó imputado: no podrá entrar a Cutral Co

En la audiencia de formulación de cargos se fijaron dos meses de investigación.

Un efectivo policial fue imputado en Cutral Co acusado de agredir a su pareja, también integrante de la fuerza, y de apoderarse de su arma reglamentaria tras un episodio de violencia ocurrido en la madrugada. El funcionario del Ministerio Público Fiscal Federico Ocejo formuló cargos y solicitó medidas de coerción. El juez de garantías tuvo por presentada la imputación, fijó un plazo de dos meses para la investigación y dispuso restricciones.

El hecho y las lesiones

Según la acusación, el episodio ocurrió el 24 de febrero de 2026 alrededor de las 3 en una vivienda de Cutral Co. Tras una discusión originada por un mensaje de texto, el imputado tomó el arma reglamentaria de su pareja y la golpeó en el rostro.

De acuerdo con la fiscalía, luego la agredió con golpes de puño, la sujetó de los cabellos y la empujó contra un sillón. En la cocina, durante un forcejeo, la mujer sufrió un corte en un dedo cuando el acusado manipuló un cuchillo tipo serrucho.

Al retirarse del domicilio, el hombre se llevó el arma reglamentaria de la víctima. El certificado médico constató hematomas y escoriaciones en rostro, cuero cabelludo y manos.

Calificación legal

La fiscalía encuadró provisoriamente los hechos como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con hurto, en calidad de autor.

El representante del Ministerio Público destacó la necesidad de imponer restricciones para proteger a la víctima y evitar el entorpecimiento de la investigación.

Medidas cautelares

El juez Ignacio Pombo dispuso por dos meses la prohibición de ingreso a Cutral Co y Plaza Huincul, la prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier medio y la prohibición de realizar actos de intimidación o perturbación, incluso mediante redes sociales o terceros.

Además ordenó el retiro del arma reglamentaria provista por la Policía provincial durante el plazo de la investigación, pese a la oposición de la defensa.

No se adoptaron medidas respecto de la situación administrativa del efectivo, ya que ese aspecto depende de decisiones internas de la fuerza.