Muerte de un bebé de un año en Neuquén: la Fiscalía acusó a la madre del niño por homicidio culposo

La audiencia de formulación de cargos se realizó en Neuquén capital ante el juez de garantías. Foto Matías Subat.

La fiscal del caso Lucrecia Sola formuló cargos contra una mujer por haber causado la muerte de su hijo de un año y cinco meses en un hecho ocurrido el 22 de febrero en el barrio San Lorenzo, en Neuquén capital. La acusación fue presentada en una audiencia en la que la representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que se trata de una imputación preliminar y solicitó un plazo de investigación de cuatro meses. El juez avaló el pedido del MPF y estableció medidas restrictivas.

La teoría del caso

De acuerdo con la fiscalía, el hecho ocurrió el domingo entre las 17 y las 20.30 en una vivienda del barrio San Lorenzo. Desde la mañana, el niño se encontraba solo en el patio del domicilio, llorando y reclamando la presencia de su madre, quien permanecía en el interior sin asistirlo.

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada, Dolores Franco, en la audiencia de imputación. Foto Matías Subat

Familiares que viven en la casa lindante advirtieron la situación, lo retiraron, le dieron de comer, lo bañaron y lo cambiaron, y luego lo devolvieron a la vivienda. En ese momento, una de esas personas ingresó, despertó a la imputada y le informó que volvía a dejar al niño porque debía ir a trabajar.

Según la acusación, por la tarde el menor quedó nuevamente al cuidado exclusivo de su madre. En ese contexto se dirigió al baño, donde había un balde de pintura de 20 litros con agua en su interior. Allí se introdujo de cabeza y aspiró el líquido.

Cerca de las 20.30 fue hallado por la mujer y trasladado a un destacamento policial, donde se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que continuaron durante el traslado al hospital, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento. La autopsia determinó que murió por «asfixia por sumersión» y no constató signos de violencia.

Calificación y medidas

La fiscal Sola calificó provisoriamente el hecho como homicidio culposo por accionar negligente e incumplimiento de los deberes a su cargo, en carácter de autora, conforme a los artículos 84 y 45 del Código Penal.

Además de solicitar el plazo de investigación, pidió que durante seis meses la imputada no pueda mantener contacto con testigos ni familiares y que se le impongan presentaciones periódicas ante la sede fiscal.

El juez de garantías Juan Guaita tuvo por formulados los cargos, fijó el plazo de investigación y dispuso medidas cautelares por seis meses. Estableció que los comparendos deberán realizarse tres veces por semana y que la imputada deberá fijar domicilio en otra vivienda de la ciudad.