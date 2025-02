Un problema entre vecinos que terminó en un homicidio en Roca: imputaron al joven de Chacramonte

El jueves por la noche, las calles del barrio Chacramonte, en Roca, se convirtieron en el escenario de un trágico desenlace que culminó con el asesinato de un hombre de 48 años. Este mediodía, un joven quedó imputado por homicidio agravado y se abrió una investigación. Qué pasó.

Miguel Ángel Figueroa (48), era vecino de Esteban Cristopher Aroca, otro joven residente del barrio y un «conflicto previo entre familias» terminó de la peor manera.

Aroca terminó imputado por homicidio agravado, acusado de disparar contra Figueroa tras una disputa. Si bien, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde permaneció internada en grave estado hasta el sábado, los médicos confirmaron su fallecimiento. La noticia del crimen y los detalles del enfrentamiento generaron una fuerte conmoción entre los habitantes del barrio.

Un conflicto vecinal que terminó en tragedia

Según la teoría presentada por el fiscal Gastón Britos Rubiolo, todo comenzó con una discusión entre vecinos. La noche del jueves, Aroca habría sacado un arma y disparado contra Figueroa, hiriéndolo gravemente en el abdomen. Aunque los motivos del enfrentamiento todavía están bajo investigación, se sabe que existían tensiones previas entre ambos hombres.

El impacto de bala perforó el intestino grueso de la víctima, lo que provocó una peritonitis que resultó fatal. La autopsia preliminar confirmó que la lesión en el abdomen fue la causa de la muerte, aunque aún se esperan informes complementarios para cerrar este punto en la investigación.

La búsqueda del imputado y los allanamientos fallidos

Tras el ataque, Aroca huyó de la escena y permaneció prófugo durante un día y medio. Mientras tanto, la policía realizó varios allanamientos en busca del arma homicida y del presunto atacante, pero no lograron resultados positivos.

El sábado por la tarde, Aroca se entregó a las autoridades acompañado de su abogado, quien había pactado su entrega con el Ministerio Público Fiscal. Este gesto, sin embargo, no bastó para evitar que el juez de Garantías Julio Martínez Vivot ordenara su detención preventiva.

Un intento de justicia por mano propia

En medio del procedimiento policial, el hijo de 14 años de la víctima intentó tomar venganza. El adolescente llegó al lugar de los hechos armado con un cuchillo y, tras enfrentarse a los efectivos policiales, arrojó piedras contra uno de los móviles, dañando su luneta y parabrisas.

Este episodio, sumado a la tensión latente entre las familias involucradas, llevó al fiscal a argumentar que Aroca podría representar un riesgo para los testigos de la causa, razón por la cual solicitó su detención preventiva.

Las medidas cautelares y el pedido de la defensa

Durante la audiencia, la defensa de Aroca, encabezada por los abogados Aguilar y Zeballos, argumentó que su cliente no se había fugado, sino que se había “puesto a resguardo”. Además, señalaron que no existían pruebas contundentes que vincularan directamente a Aroca con la muerte de Figueroa, ya que aún no se había encontrado el arma homicida.

Pese a los planteos defensivos, el juez Martínez Vivot decidió avalar el pedido del fiscal y ordenó que Aroca permanezca en prisión preventiva hasta el 14 de junio de 2025.

Un barrio marcado por el dolor

El barrio Chacramonte permanece en estado de shock tras el crimen. Los vecinos, hace tiempo que perdieron la tranquilidad de sus calles, ahora enfrentan los ecos de un hecho violento que deja una profunda herida en la comunidad.

Mientras la investigación avanza, la Fiscalía buscará esclarecer todos los detalles del caso, desde las causas de la disputa hasta el paradero del arma que, según los testimonios, cambió la vida de dos familias para siempre.