«Una joven llena de sueños»: el pedido de justicia del padre de Agostina Vega a un mes del femicidio

En una carta abierta difundida al cumplirse un mes del femicidio de Agostina Vega, su padre, Gabriel Vega, pidió que la investigación continúe con independencia y sostuvo que su único objetivo es que se haga justicia por la adolescente. «Mi hija merece una investigación seria, objetiva, completa y respetuosa de la verdad», expresó.

El padre de la joven aseguró que desde el primer momento colaboró con la Justicia y rechazó las versiones que circularon sobre su persona. «Cada vez que fui requerido por la Justicia me presenté, colaboré y afronté cada investigación», afirmó.

La carta de Gabriel Vega y su pedido para que la Justicia avance sin presiones

En el documento, Vega sostuvo que nunca intentó eludir responsabilidades y recordó que, aunque no tiene vinculación con las personas imputadas, decidió ponerse a disposición de los investigadores desde el inicio.

También explicó que desde el 24 de mayo, día del femicidio, toda su energía está puesta en el avance de la causa. Señaló que no responderá a las discusiones mediáticas porque considera que el esfuerzo debe concentrarse en colaborar con la investigación y acompañar el trabajo de sus representantes legales.

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. Foto: Gentileza Redes sociales.

El padre de Agostina Vega manifestó además su respaldo a los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani, quienes lo representan en la causa. Remarcó que «jamás hablaron mal de Agostina ni atentaron contra su memoria, su intimidad o su dignidad» y destacó el trabajo que realizaron desde el comienzo del expediente.

En uno de los pasajes de la carta, Vega definió a su hija como «una joven llena de sueños» y pidió que sea recordada de esa manera. Agregó que ninguna víctima debe ser juzgada por prejuicios o descalificaciones y sostuvo que la dignidad de Agostina debe estar por encima de cualquier especulación.

Qué dijo Gabriel Vega sobre la investigación del femicidio de Agostina

Otro de los puntos abordados por Vega fue la situación procesal de la causa. Indicó que, según surge del expediente, Agostina estaba bajo el cuidado de su madre cuando ocurrieron los hechos y recordó que la persona imputada por el femicidio pertenece a ese entorno. Aclaró que se trata de circunstancias ya incorporadas a la investigación judicial.

Gabriel Vega, padre de Agostina, la adolescente asesinada.

Además, expresó su preocupación por la creciente exposición. Consideró que el eje dejó de ser el esclarecimiento del femicidio y sostuvo: «Esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija«.

En ese sentido, afirmó que sus abogados respetaron el exhorto realizado por el Ministerio Público Fiscal para evitar una mayor revictimización y preservar la memoria de Agostina. También anticipó que reunirán evidencia sobre conductas que, según entienden, podrían resultar incompatibles con ese objetivo.

En el tramo final, Vega insistió en que se permita trabajar a la Justicia «sin presiones y sin condenas anticipadas». También sostuvo que cualquier información relevante debe incorporarse al expediente judicial y no a través de entrevistas públicas, porque «Agostina merece que toda la verdad sea conocida«.

«No voy a permitir que el dolor se transforme en un espectáculo ni que la memoria de mi hija quede atrapada en disputas que nada aportan al esclarecimiento de los hechos», concluyó.