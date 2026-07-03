El BCRA refinanció US$6.000 millones y postergó los vencimientos hasta después de las elecciones de 2027

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ejecutó una maniobra financiera de alto impacto destinada a quitarle presión al mercado cambiario de cara a los próximos años. La entidad oficial anunció la cancelación definitiva de todas sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes para unificar la deuda en un único esquema de US$6.000 millones con diez de los principales bancos internacionales del mundo.

Según el reporte oficial, el principal beneficio de la operación radica en el factor tiempo: el nuevo acuerdo estira los plazos de estas obligaciones hasta septiembre de 2028. Con este movimiento, la conducción económica logra desplazar compromisos de pago en moneda extranjera que originalmente vencían entre 2026 y 2027, pateándolos para después de las próximas elecciones presidenciales.

Reservas del BCRA: el impacto del acuerdo en el precio del dólar

A través de un comunicado emitido por la entidad que conduce Santiago Bausili, se remarcó que el objetivo prioritario de esta jugada es fortalecer la posición de liquidez en moneda extranjera dentro del balance del Central. Al conservar estos dólares por un plazo mayor, el Ejecutivo busca garantizar un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local y aportar previsibilidad al cronograma de salida de divisas.

La arquitectura de la refinanciación se instrumentó utilizando títulos BONAR que forman parte de la cartera de activos del propio BCRA. En la subasta técnica realizada el pasado 30 de junio, la autoridad monetaria recibió ofertas privadas por un total de US$8.250 millones.

Al superar ampliamente el monto originalmente licitado, desde el Palacio de Hacienda destacaron el resultado como una clara muestra de confianza del mercado financiero internacional en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina. Por el mantenimiento de estas divisas, el Central abonará una tasa de interés equivalente al indicador global SOFR más un spread del 4,00%.

Deuda externa: los vencimientos que esquiva el gobierno de Javier Milei

La unificación no solo despeja el calendario de pagos a corto plazo, sino que genera un alivio financiero directo en las cuentas públicas al reducir el costo de financiamiento para el Estado argentino. El BCRA logró absorber tres líneas de créditos complejas y fragmentadas que presionaban las reservas operativas:

Tramo de Enero 2025: Correspondía a US$1.000 millones que vencían en mayo de 2027, garantizados con títulos BOPREAL Serie 1-D a una tasa de SOFR más 4,75%.

Tramo de Junio 2025: Sumaba US$2.000 millones con vencimiento en abril de 2027, bajo las mismas garantías y un interés de SOFR más 4,50%.

Tramo de Enero 2026: Equivalía a US$3.000 millones con un plazo original de 372 días (vencimiento en enero de 2027), respaldado por Bonar 2035 y 2038 a una tasa de SOFR más 4,00%.

Con el nuevo esquema cerrado con la banca internacional, todos estos compromisos previos se consolidan bajo una tasa única de SOFR más 4,00%. Esto se traduce en una rebaja directa en los márgenes de interés de los dos primeros préstamos del año pasado y mantiene las condiciones del tercero, otorgándole mayor sustentabilidad al balance monetario.

El dato político y económico más relevante para el mercado es el puente temporal que se acaba de trazar: la devolución total de los dólares se posterga más allá de diciembre de 2027, fecha exacta en la que concluye el actual mandato presidencial de Javier Milei. De este modo, el Banco Central gana un margen de maniobra clave para administrar su política cambiaria sin la soga al cuello de un desarme forzado de reservas a la vuelta de la esquina.