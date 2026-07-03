Tender de pollo con muzzarelitas: la receta fácil y crocante que conquista a grandes y chicos

Los tenders de pollo son uno de esos platos que nunca fallan. Su exterior crocante y el interior jugoso los convierten en una de las comidas preferidas tanto por chicos como por adultos. Si además se les suma una muzzarelita en el centro, el resultado es una receta aún más tentadora, con queso fundido en cada bocado.

La preparación no requiere técnicas complicadas y puede cocinarse tanto en horno como en freidora de aire o frita en aceite. Acompañados con papas, ensalada o diferentes salsas, son una excelente alternativa para un almuerzo o una cena rápida.

Qué ingredientes se necesitan

Para unas cuatro porciones hacen falta:

700 gramos de pechuga de pollo.

200 gramos de muzzarelitas o bastones de mozzarella.

2 huevos.

2 tazas de pan rallado o panko.

1 taza de harina.

Sal.

Pimienta.

Ajo en polvo.

Pimentón.

Orégano (opcional).

Aceite en spray o para freír.

Paso a paso: cómo preparar tenders de pollo con muzzarelitas

Cortar las pechugas de pollo en tiras gruesas o abrirlas para poder envolver el queso. Condimentar con sal, pimienta, ajo en polvo y pimentón. Colocar una muzzarelita en cada tira de pollo y enrollar o cerrar bien para que el queso quede cubierto. Pasar cada pieza primero por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado o panko. Para lograr una cobertura más crocante, repetir el paso por huevo y pan rallado. Llevar al freezer durante 15 o 20 minutos para que mantengan mejor la forma durante la cocción. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 25 a 30 minutos, girándolos a mitad de cocción. También pueden hacerse en freidora de aire a 200 °C durante unos 15 a 18 minutos o fritos hasta que estén dorados.

Trucos para que queden perfectos

Utilizar queso mozzarella bien frío ayuda a que no se derrita antes de tiempo.

El pan panko aporta una textura mucho más crocante que el pan rallado tradicional.

No saltear el paso del freezer evita que el queso se escape durante la cocción.

Servir recién hechos permite disfrutar del queso completamente derretido.

Con una ensalada fresca, papas al horno o diferentes salsas como barbacoa, mostaza con miel o alioli, estos tenders de pollo rellenos de muzzarelitas se convierten en una comida simple, rendidora y muy sabrosa.