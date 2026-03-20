Una jubilada fue estafada y la Justicia ordenó suspender un préstamo que nunca pidió

Dictaron una medida cautelar a favor de una jubilada que fue víctima de una estafa bancaria virtual. Foto: Gemini Ai.

Una jubilada fue beneficiada con una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, que ordenó al Banco Provincia abstenerse de realizar cualquier tipo de descuento o débito vinculado a un préstamo que la mujer nunca solicitó y que habría sido gestionado por estafadores tras obtener sus datos personales.

La resolución se dio en el marco de una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin. El tribunal dispuso una medida de no innovar con el objetivo de proteger a la víctima mientras avanza la investigación penal.

Según la presentación judicial, la mujer intentó realizar un reclamo ante la tarjeta VISA, pero al buscar un número telefónico en internet fue derivada a un contacto falso. A través de WhatsApp, supuestos operadores le solicitaron datos personales, información bancaria y fotografías de su DNI.

Con esos datos, los estafadores accedieron a su cuenta bancaria, gestionaron un préstamo por 7 millones de pesos y transfirieron el dinero, dejando a la jubilada sin fondos y con una deuda que nunca autorizó. Además, crearon cuentas a su nombre en billeteras virtuales y solicitaron nuevos créditos mediante plataformas digitales.

La causa es investigada por la Fiscalía Criminal y Correccional N° 59, a cargo de Laura Belloqui. Frente a la gravedad del caso, el juzgado consideró que existía un daño “actual, progresivo y de imposible reparación ulterior”, por lo que resolvió intervenir de manera urgente.

En ese sentido, la resolución ordena al banco la suspensión total de cualquier débito relacionado al préstamo, así como también la prohibición de generar intereses, cargos adicionales o iniciar gestiones de cobro. Además, la entidad no podrá realizar reportes negativos en el historial crediticio de la víctima.

Un problema que se repite

El caso no es aislado. En 2021, la Justicia ya había dictado una medida similar en favor de otro jubilado víctima de una estafa virtual, lo que expone un patrón creciente de ciberdelitos que afectan especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron la responsabilidad de las entidades financieras en la protección de sus clientes, especialmente en la verificación de identidad y en los controles de seguridad para la aprobación de créditos, tal como lo establecen normativas del Banco Central.

Qué hacer para evitar estafas

Ante el aumento de este tipo de maniobras, las autoridades recomiendan no compartir información personal ni bancaria por teléfono, redes sociales o mensajería, y evitar ingresar a servicios de homebanking a través de buscadores.

También sugieren verificar siempre que las cuentas oficiales estén certificadas, no generar claves a pedido de terceros y revisar periódicamente los movimientos bancarios. En caso de detectar operaciones sospechosas, se debe realizar el reclamo inmediato ante la entidad financiera y, si es necesario, acudir a Defensa del Consumidor o a la Justicia.