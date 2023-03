Una mujer acusada de matar a su pareja quedará en libertad mientras dure la investigación en Bariloche

La jueza Romina Martini revocó la medida del juez Víctor Gangarrosa respecto de la prisión preventiva domiciliaria de una mujer acusada de intentar matar a su pareja el 19 de marzo a la madrugada en una casa de la calle Saenz Peña y Yatasto. De modo que la imputada quedará en libertad con una pulsera magnética para impedir el acercamiento a un radio de 500 metros de la víctima que permanece internada en el hospital Ramón Carrillo.

Según la acusación del fiscal Gerardo Miranda, la mujer “discutió con su pareja, bajó al sector de la cocina, agarró un cuchillo, regresó y le asestó un puntazo en el pecho para darle muerte. El corte le lastimó el corazón. La víctima sufrió dos paros cardíacos”.

Días atrás, Gangarrosa dictó la prisión preventiva de la mujer, argumentando que había riesgo de entorpecimiento de la investigación. “¿Es necesaria esa medida o existe una menos lesiva? Figueroa tiene dos hijos menores de edad y necesita continuar sus tareas para el sustento de sus hijos. Creo que no ha valorado el señor juez una medida cautelar de menor impacto”, consideró Martini que dispuso la prohibición de acercamiento a la víctima.

“Ella debe tener doble protección, como mujer y víctima porque venía siendo víctima desde hace bastante tiempo hasta que ocurrió este lamentable hecho”, esbozó la abogada defensora Banca Alderete al comienzo de la audiencia.

Recordó la declaración de la mujer durante la formulación de cargos. “Dijo que había una situación violenta que ya venía de larga data. La hermana de Rocío comentó que había denuncias con anterioridad por violencia de género. Otra hermana señaló que la relación que tenían era tóxica, que discutían siempre, pero no intervenían porque al rato andaban bien. Una cuñada también dijo que era común que discutieran”, puntualizó Alderete.

Lo describió como “un caso de manual”. “El Cuerpo de Investigación de la policía dice que, al llegar al domicilio, ven a la mujer con un cuchillo en el cuello, en shock. Se quería quitar la vida. Logran sacarle el cuchillo. Ante esta situación, consideramos oportuno que profesionales del Cuerpo Forense la asistieran. Nos dijeron que no la veían bien ni física ni psíquicamente”, señaló Alderete.

Resaltó que, desde un principio, se opuso a la prisión preventiva, al considerar que “este hecho ocurrió en contexto de violencia de género y porque tiene dos niños. Ella necesita trabajar. Es niñera y reparte productos. Necesita poder salir de su casa”.

El fiscal Miranda recordó que Francisco Huayquimil “pelea por su vida. No está consciente. Fue apuñalado en el corazón. Si bien su vida corre peligro, el pronóstico es positivo”.

Insistió en la necesidad de prisión preventiva de Figueroa por el riesgo de entorpecimiento ya que el cuchillo todavía no apareció. “Se secuestraron tres, tipo tramontina, pero no son los utilizados al momento del suceso. Es un indicio claro de que la imputada lo hizo desaparecer”, objetó.

Se refirió también a una denuncia por violencia de género del 2020. “Es de tres años atrás. No encontramos más nada. Y en esta ocasión, la mujer no tenía lesiones. No quiere decir que no haya sufrido violencia de género en el momento del hecho”, advirtió Miranda.

Comentó que una de las testigos dormía en la planta baja de la casa cuando se suscitó la discusión. “Dijo que no le dio importancia porque era frecuente que discutieran, pero de pronto, escucha que alguien baja las escaleras, retorna para arriba y escucha a la víctima decir: ‘¿Que me hiciste?´. Es un indicio de que Figueroa bajó a buscar el cuchillo”, relató.

Al término de la audiencia, la mujer acusada de tentativa de homicidio tomó la palabra. “Yo sufría cosas con él. Bastante violencia, verbal y físicamente. Mi nene, el más chiquito, siempre veía todo. Quería que su papá se vaya de la casa. Hoy está muy bien y no pregunta por él”, dijo la mujer.