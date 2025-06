Una víctima del incendio de Neuquén murió por la caída del techo: Fiscalía brindó detalles de la investigación, qué dijo

Una joven madre, un niño de seis años y otros dos familiares perdieron la vida en un incendio ocurrido el viernes en la ciudad de Neuquén. El siniestro, que tuvo lugar en una vivienda ubicada en Planas y Palacios, frente a la Ruta 22, provocó conmoción en toda la comunidad, especialmente en el barrio Bouquet Roldán.

Este domingo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó la identidad de dos de las cuatro víctimas: se trata de Mariaglis Nathali Jiménez Paravavith (24 años) y Elías Miguel Hernández Jiménez (6 años). En tanto, una tercera víctima fue identificada como Johanner Elías Vegas Rojas, mientras que se espera el resultado de análisis de ADN para poder identificar al cuarto fallecido.

Las causas de las muertes fueron precisadas en el informe preliminar de autopsias: tres personas murieron por asfixia tras inhalar humo en un ambiente viciado, y una cuarta perdió la vida por un traumatismo de cráneo, producto de la caída de una parte del techo durante el incendio.

Qué se sabe del incendio

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cerca de las 18 horas, en el segundo piso de una vivienda familiar. Según detallaron fuentes judiciales, las llamas se desataron con gran rapidez, provocando una densa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos, personal de la Policía provincial y del SIEN. Cuando lograron controlar el fuego, constataron la existencia de múltiples víctimas fatales. Inicialmente se informó la muerte de tres personas, pero durante la mañana del sábado se confirmó que eran cuatro las personas fallecidas.

Además, un hombre de unos 30 años fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón. Allí permanece internado en terapia intensiva, con quemaduras en el torso y en las vías respiratorias.

Las causas de muerte, según el informe forense

El Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial entregó un informe preliminar a la fiscal Lucrecia Sola, a cargo de la investigación. En el documento se detalló que tres de las víctimas fallecieron por asfixia, debido a la inhalación de gases tóxicos generados por el incendio.

La cuarta víctima murió por traumatismo de cráneo, tras el impacto de una parte del techo que se desplomó dentro de la vivienda. Esta revelación agrega un dato estremecedor a la tragedia: el colapso estructural del inmueble fue también letal.

Un pedido desesperado desde Venezuela

La historia tomó mayor dimensión emocional cuando Arthuro, un hombre venezolano, publicó un video en TikTok solicitando ayuda para conocer el paradero de su hija y sus nietos, quienes se encontraban en la casa incendiada.

«Lo único que sé es que a las 12 de la noche me avisaron que mi hija había muerto en un incendio, pero no sé más nada«, dijo visiblemente angustiado. Arthuro confirmó que su hija era Mariaglis Jiménez y que entre los fallecidos estaban sus dos nietos, Elías (de 6 años) y Líam (de dos meses de edad). También explicó que el hombre que permanece internado en terapia intensiva es su yerno.

Tras la viralización del video, Arthuro logró contactarse con la Policía de Neuquén, quienes le confirmaron que el caso sigue bajo investigación. «Ahora no tienen información concreta, pero me prometieron que me avisarán», explicó el hombre.

La búsqueda de testigos y cámaras

La fiscal Lucrecia Sola solicitó que se analicen cámaras de seguridad de la zona para poder determinar cómo se originó el incendio. También pidió que se entrevisten a vecinos del lugar, con el objetivo de encontrar testigos clave que puedan aportar información para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, no se han determinado las causas del siniestro, pero peritos de Bomberos de la Policía provincial trabajan en un informe técnico que podría arrojar datos en los próximos días. La fiscal también ordenó la realización de estudios de ADN para confirmar la identidad de la cuarta víctima, cuyos restos se encuentran en condiciones que impiden una identificación visual o por huellas.