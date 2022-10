Crimen de Rodrigo Navarro: “Ni la silla de ruedas, ni la traqueotomía ni la pulsera electrónica le impidieron cometer un delito”

Juan Pablo Vera fue condenado a 14 años de prisión por asesinar a Rodrigo Navarro el 17 de diciembre del 2020 en una casa del barrio 270 Viviendas. Le disparó dos veces en la cabeza y luego, con ayuda de otras dos personas -ya que presenta una paraplejia y se moviliza en silla de ruedas- trasladó el cuerpo de la víctima hasta el interior de un vehículo al que arrojaron por un barranco en la avenida de la Circunvalación.

En el momento del crimen, Vera se encontraba con prisión domiciliaria puesto que había sido condenado a 16 años de prisión, pero logró deshacerse de la pulsera electrónica.

El tribunal integrado por Marcelo Álvarez Melinger, Gregor Joos y Marcos Burgos consideró como agravante la edad de la víctima (38 años) y que “era un buen padre de familia y un buen hermano”. Como atenuantes, los jueces tuvieron en cuenta las condiciones de salud y la ingesta de alcohol y droga de Vera.

Durante la audiencia de cesura, la abogada defensora convocó a cuatro testigos. Un médico del Penal 3 relató que, años atrás, un disparo de arma de fuego lo dejó parapléjico a Vera; en tanto, una médica psiquiatra del Penal reconoció que el acusado padece consumos problemáticos de sustancias “desde muy chico”. “No es fácil la recuperación, pero le puso voluntad. Hubo situaciones emocionales que lo complicaron”, dijo la mujer.

También declaró Gustavo Anticura, un policía a cargo de la Casa de Pre Egreso del Penal 3 a donde Vera estaba alojado. Manifestó que el acusado pasa las 24 horas del día “arriba en su habitación ya que la vivienda cuenta con una escalera y no disponen de las condiciones para bajarlo”. “Tiene problemas de salud y no lo hemos tenido que llevar a la guardia en varias ocasiones”, agregó ante la consulta de la defensa.

Mirta Paredes, la excuñada de Vera, respondió preguntas vía zoom. Contó que el hombre empezó a consumir drogas cuando murió su madre y sus dos hermanos fueron asesinados. “La vida que llevó no fue muy fácil. Siempre estaba dormido, estaba drogado cuando íbamos con los sobrinos. Siempre consumió muchas pastillas. Muchas veces, pidió ayuda para dejar de consumir”, acotó.

Blanca Alderete insistió en el consumo problemático de sustancias por parte de Juan Pablo Vera. Foto: Marcelo Martínez

La fiscal Jefe Betiana Cendón solicitó una pena de 14 años de prisión y recalcó la “clara intención de darle muerte”. “Vera contó cómo fue el hecho: la cantidad de droga y alcohol que tomó con la víctima. Los dos disparos que recibió Navarro y la intención deliberada de deshacerse del cuerpo”, mencionó.

También recalcó que “quienes trabajamos en el Poder Judicial, conocemos a Vera desde temprana edad por reiteradas causas judiciales. Tenía prisión domiciliaria por su deficiencia física, pero se sacó la pulsera. Había una clara intencionalidad que no se vio afectada por su estado de vulnerabilidad”.

La abogada querellante Ana Vera recordó que el acusado recibió su primera condena cuando tenía solo 16 años. Hoy, tiene 39 y “los delitos van en escala. Hoy estamos debatiendo un delito aberrante. Esto marca el fracaso del sistema carcelario”, planteó, al pedir 18 años de prisión para el acusado.

Recordó que Vera había sido beneficiado con la prisión domiciliaria debido a su condición de salud, pero de todas formas, “se las ingenió para eludir los controles judiciales y policiales”. “la impunidad con que se maneja es inentendible”, dijo Vera. Y agregó: “Su situación de discapacidad no le impidió salir y matar y tratar de salir impune. Aún estando preso, siguió amenazando a los testigos”.

El tribunal está integrado por Marcelo Álvarez Melinger, Gregor Joos y Marcos Burgos. Foto: Marcelo Martínez

Destacó que en estos años, el estado “lo indemnizó por su paraplejia -porque quien disparó fue un empleado policial-, recibe una pensión por discapacidad y recibió una vivienda del IPPV”. “Pudiendo vivir tranquilamente, sigue cometiendo delitos. Ni la silla de ruedas, ni la traqueotomía ni la pulsera le impidió cometer un delito. No es una persona vulnerable sino manipuladora”, expresó la abogada querellante.

La defensora pública Blanca Alderete pidió 10 años y 8 meses de prisión. La abogada insistió en que Vera estaba bajo el efecto del alcohol y estupefacientes, un problema que “padece desde su infancia”. “Es una persona que está enferma y no puede rehabilitarse o aminorar su padecimiento. Ha enfrentado pérdidas a lo largo de su vida. Ha estado institucionalizado desde los 16, 17 años. Que no haya podido resocializarse no es su culpa”, justificó.