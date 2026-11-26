La obra de ampliación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá sobre el brazo Aña Cuá sigue avanzando: comenzó la instalación de la primera pieza fija empotrable del tubo de aspiración de la turbina número 1. La represa se ubica sobre el río Paraná, en la frontera entre Argentina y Paraguay.

La maniobra marcó el inicio formal del montaje de los componentes electromecánicos de la futura central. Una vez terminada la obra, Yacyretá incrementará en casi un 10% su capacidad instalada, y elevará en una proporción similar su generación media anual, según informó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Cuáles son las características de la obra

La pieza instalada tiene un peso aproximado de 32 toneladas y fue fabricada por la empresa alemana Voith, en el marco del contrato de suministro electromecánico. Se trata de un componente fundamental para la estructura de la turbina y su colocación requirió una operación de alta complejidad técnica.

El montaje electromecánico representa una nueva etapa en el desarrollo del proyecto, que contempla la incorporación de tres turbinas Kaplan y una potencia instalada total de 270 megavatios (MW). Cada unidad tendrá una potencia nominal de 90,2 MW.

La pieza instalada tiene un peso aproximado de 32 toneladas. Foto: EBY

Aña Cuá es una ampliación del complejo hidroeléctrico Yacyretá que busca aprovechar parte del caudal del río Paraná que actualmente se descarga por el vertedero del brazo homónimo. El objetivo de la medida es incorporar generación eléctrica sin tener que construir un nuevo embalse ni inundar nuevas áreas.

El proyecto también contempla la incorporación de un Sistema de Transferencia de Peces, diseñado para favorecer la migración de especies del río Paraná y compatibilizar el aprovechamiento hidroeléctrico con la conservación de la biodiversidad.

Cooperación entre Argentina y Paraguay

La construcción de Aña Cuá se desarrolla en el marco de la cooperación energética entre Argentina y Paraguay, que comparten la administración de la central a través de la Entidad Binacional Yacyretá.

La obra había retomado su actividad en noviembre de 2025, luego de que se resolvieran cuestiones administrativas y técnicas que habían demorado su avance. Los trabajos civiles están a cargo del consorcio Aña Cuá WRT, integrado por Webuild, Rovella Carranza y Tecnoedil.

Está previsto que la primera de las tres turbinas Kaplan pueda entrar en funcionamiento durante 2028. La incorporación de los equipos electromecánicos constituye un paso necesario para avanzar hacia ese objetivo.