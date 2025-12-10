Violencia de género en Bariloche: bajaron la acusación de intento de femicidio y extienden la preventiva

La imputación por tentativa de femicidio que pesaba sobre un sujeto que golpeó con brutalmente a su pareja hasta dejarla inconsciente fue reconvertida en una causa por “lesiones graves” doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género. La modificación se adoptó con el consentimiento de la propia víctima, que demandó internación en terapia intensiva y corrió riesgo de vida, según lo determinó el médico policial.

El alivio en el encuadre procesal fue propuesto por el fiscal Álvaro Viterbori, quien pidió en una audiencia complementaria realizada ayer la prórroga de la prisión preventiva del imputado hasta febrero próximo, para completar la investigación.

Claudio Sierpe está acusado por las agresiones que cometió contra su pareja el 9 de febrero de este año, en una vivienda del barrio 2 de Abril. Ese día había mantenido una discusión con la mujer, bajo presunta intoxicación “con alcohol y estupefacientes” y se fue del domicilio.

Una hora después, según el relato expuesto en la audiencia, volvió a la casa, abordó a su pareja por la espalda cuando tenía al bebé de ambos en brazos y la golpeó en la cabeza con un teléfono celular.

La joven alcanzó a dar aviso a fiscalía y luego perdió el conocimiento. Sierpe continuó con los golpes y le aplicó varias patadas en el suelo. Según el fiscal, la mujer alcanzó a defenderse con un vaso de vidrio y por eso quedaron rastros de sangre de los dos en la escena del hecho.

El imputado tenía antecedentes por episodios de violencia de género y había violado una prohibición de contacto y acercamiento. Por esa razón cumple prisión preventiva, que hace algunos meses pasó a ser de carácter domiciliario, para que pueda trabajar y aportar al sustento del hijo, con consentimiento de la mujer.

El fiscal declinó de acusar por tentativa de femicidio

Viterbori dijo que con la nueva evidencia no era posible “acreditar con el deber de objetividad y más allá de toda duda razonable” que se haya tratado de un femicidio en grado de tentativa y propuso recalificar el hecho como un caso de “lesiones graves”. En favor de Sierpe jugó también que se retiró del lugar con la mujer mal herida, sin mostrar intención de llevar la agresión hasta el extremo de quitarle la vida. Instantes después fue detenido en la calle.

El fiscal dijo que la mujer sufrió traumatismo de cráneo “con sangrado activo”, pérdida de conocimiento, fracturas en costillas y en huesos nasales. por las cuales requirió atención en terapia intensiva. Entre las pruebas citó el testimonio de la víctima, el acta policial, informes médicos, un llamado al 911 y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima que da cuenta del “riesgo elevado” de permitir el contacto entre ambos.

Viterbori dijo que por el arrastre de la causa anterior Sierpe está condicionado para acceder a soluciones alternativas y no podría recibir en ningún caso una pena condicional, sino de cumplimiento efectivo. Por eso propuso mantenerlo bajo prisión preventiva, con salidas laborales, lo cual fue aceptado por la defensa y ratificado luego por el juez Juan Pablo Laurence.

El juez aceptó la reformulación de cargos con la figura de menor gravedad, dispuso la prórroga de investigación por 60 días y extendió las medidas cautelares “para asegurar el normal desarrollo del proceso”. Subrayó que el permiso para que Sierpe mantenga su actividad laboral es una medida para “evitar revictimización secundaria” del hijo de la pareja.