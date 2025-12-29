Detienen en Tucumán a un hombre acusado de apuñalar a otro en Cinco Saltos . Foto: archivo.

Un hombre de 28 años fue detenido en la provincia de Tucumán por la Policía al constatarse que tenía un pedido de captura vigente por un hecho de violencia ocurrido en marzo pasado en la localidad de Cinco Saltos. Tras su aprehensión, se le formularon cargos de manera virtual y se dispuso su extradición a la provincia de Río Negro.

El Ministerio Público Fiscal lo acusó como coautor del delito de lesiones graves cometidas con arma blanca. Además, solicitó la prisión preventiva por el plazo de 10 días hábiles, con posibilidad de prórroga, mientras se desarrolla el proceso de extradición hasta la ciudad de Cipolletti.

El pedido se fundamentó en los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El hecho fue en marzo en una chacra

Desde la fiscalía descentralizada de Cinco Saltos precisaron que el hecho investigado ocurrió el 5 de marzo, cerca de las 7:50, en una chacra ubicada sobre la calle Nº 3, a la altura del kilómetro 11,5 de la Ruta Nacional 151.

Allí, el imputado y su hermano, ambos jornaleros rurales, atacaron con un elemento punzante a un compañero de trabajo tras un altercado previo.

Según la reconstrucción fiscal, la discusión comenzó dentro de un vehículo, donde los involucrados se agredieron verbalmente. Luego, la situación derivó en una pelea a golpes de puño, durante la cual uno de los hermanos sujetó a la víctima, mientras el otro la apuñaló en dos oportunidades en la zona del pecho.

Las lesiones fueron en el tórax

La víctima sufrió heridas en el hemitórax derecho, a la altura del pectoral, y en el hemitórax izquierdo, lesiones que fueron constatadas por la médica de guardia del Hospital Área Programa de Cinco Saltos. Las mismas fueron calificadas como graves, ya que demandaron más de un mes de recuperación e impidieron al trabajador retomar sus tareas habituales.

Habían declarado la rebeldía

El acusado se encontraba en condición de rebeldía y con una orden de captura emitida en septiembre, luego de haberse mudado sin previo aviso a la provincia de Tucumán. Fue detenido durante un procedimiento policial de rutina, al ser identificado por las fuerzas de seguridad.

La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó la etapa de investigación penal preparatoria y ordenó la prisión preventiva en los términos solicitados por la Fiscalía.

En tanto, el defensor oficial no objetó la acusación ni la prueba presentada y adelantó que se encuentran trabajando para alcanzar un eventual acuerdo.