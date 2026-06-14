La polémica con Manuel Adorni sumó tensión en el Congreso y amenaza proyectos clave del Gobierno

La polémica que desató la declaración de Manuel Adorni sumó tensión en la relación dentro del oficialismo y a su vez, se presentó como nuevo obstáculo en la agenda legislativa que ya venía complicada para el Gobierno.

Un escenario complicado por el caso de Manuel Adorni

La última declaración le brindó el impulso que necesitaba la oposición para empezar a juntar los votos y así avanzar con una interpelación, incluso amenaza con una moción de censura para remover al jefe de Gabinete.

En ese contexto, el oficialismo busca esquivar la trabas y sumar apoyos para conseguir alguna victoria legislativa antes de que termine el Mundial. La intención que se mantiene firme es la de sesionar el 24 de junio para darle media sanción al Súper RIGI y para aprobar el pago a los holdouts.

Sin embargo el escenario se torna cada vez más complicado. Entre los aliados hay enojo por la situación de Manuel Adorni, a través de comunicados públicos y trascendidos en off dejaron en claro que esperan que el jefe de Gabinete dé un paso al costado para evitar situaciones incómodas en el recinto.

Por su parte, el partido de Mauricio Macri adelantó que no aportará votos para una interpelación en el Congreso, pero dejaron en claro a través de la cuenta oficial del PRO: «Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni».

En la misma línea se mantienen la UCR y el MID. Los radicales plantearon que «la ejemplaridad en la función pública no es una opción, es una obligación indelegable», sin embargo tampoco expresaron su voluntad de ir por la interpelación.

La agenda de Javier Milei en el Congreso que ya venía complicada, se agravó más. De todos los proyectos que envió en los últimos meses más de la mitad se encuentran frenados, principalmente en el Senado.

La reforma política que propone la eliminación de las PASO, sigue sin conseguir el visto bueno de los aliados del PRO, la UCR y de varios gobernantes. Al mismo tiempo perdieron impulso la reforma del régimen de Zonas Frías ante los temores de las provincias del norte de que el Gobierno no cumpla sus promesas y la ley Hojarasca.

Por su parte, la nueva ley de sociedades ni siquiera comenzó a discutirse de forma seria al igual que el flamante proyecto de ludopatía.

En tanto, la reforma de la ley de etiquetado frontal comenzó a discutirse pero no tiene fecha para ir al recinto y el Tratado de Patentes quedó a la espera de señales concretas del Gobierno de Trump por la política de aranceles.

Pese a este escenario, los libertarios convocaron a dos plenarios de comisión para la semana que viene con el objetivo de dictaminar el Super RIGI y el pago a los Holdoust.

En la bancada libertaria se muestran confiados en que conseguirán los votos para aprobar el nuevo régimen de grandes inversiones y destacan que las reuniones del ministro del Interior, Diego Santilli, con mandatarios fueron positivas.

Sin embargo, no son tan optimistas con la nueva ley de Lobby. En la última sesión informativa todas las Asociaciones Civiles, Sindicatos y Cámaras empresarias que participaron de la reunión informativa criticaron la redacción. Los libertarios adelantaron que aceptarán cambios, pero se muestran inseguros de lograr un consenso amplio.

De igual manera, las novedades del caso Adorni seguirán marcando el pulso de la agenda porque incluso los aliados más cercanos reconocieron que si todo se complica judicialmente, será dificil frenar una futura interpelación.

Con información de Infobae