Violento robo en un supermercado chino en Catriel: usó a su bebé y fracturó a un empleado

Un hombre fue detenido en prisión preventiva tras un brutal asalto en la Avenida Libertad de Catriel. El imputado, que cuenta con un extenso prontuario criminal, utilizó a su hijo de apenas un año para ocultar el botín y golpeó ferozmente a un trabajador que intentó detenerlo.

El «modus operandi»: un cochecito de bebé para ocultar el robo

El hecho ocurrió ayer al mediodía en un comercio ubicado al 200 de la Avenida Libertad. Según relató el fiscal durante la audiencia de formulación de cargos, el acusado ingresó al local simulando ser un cliente común. Para evitar sospechas, trasladaba a su hijo de un año en un changuito.

Bajo esta distracción, el hombre logró apoderarse de dos perfumes de alto valor, los cuales ocultó estratégicamente debajo de la cabecera del carrito, justo donde descansaba el menor.

Violencia extrema y lesiones graves

La situación escaló cuando el hermano de la dueña del supermercado notó la maniobra e intentó interceptar al hombre antes de que abandonara el local. En su afán por escapar, el imputado inició un ataque violento: golpeó al empleado en el rostro hasta derribarlo.

Una vez que la víctima se encontraba indefensa en el suelo, el agresor continuó el ataque con patadas, provocándole una fractura de tibia y peroné. El parte médico oficial confirmó que se trata de lesiones graves, con un tiempo de recuperación estimado superior a los 30 días.

Un perfil criminal con múltiples reincidencias

La justicia fue contundente debido al pasado delictivo del detenido. El fiscal detalló que el hombre no es un improvisado: cuenta con cuatro condenas previas de prisión efectiva dictadas entre 2015 y 2025, además de tres declaraciones de reincidencia.

Ante el evidente peligro de fuga y la posibilidad de que entorpezca la investigación, la fiscalía solicitó la medida más severa.

La decisión judicial: prisión preventiva

La calificación legal impuesta fue robo calificado por lesiones graves, agravado por la utilización de un menor. Por su parte, la defensa oficial no cuestionó el relato de los hechos ni la calificación propuesta.

Finalmente, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y dictó cuatro meses de prisión preventiva para el imputado, tiempo durante el cual se desarrollará la etapa penal preparatoria para llevar el caso a juicio.