Una firma de Dubái quiere construir dos terminales en Fujairah para esquivar el bloqueo en el estrecho de Ormuz

El operador logístico global DP World anunció la firma de un acuerdo de principio con la Autoridad Portuaria de Fujairah para desarrollar dos nuevas terminales marítimas en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) bajo una concesión a 50 años. La iniciativa busca crear una ruta alternativa terrestre que permita eludir el paso por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico fuertemente afectado por las hostilidades bélicas entre Estados Unidos e Irán.

Las nuevas instalaciones se ubicarán en las zonas de Al Rugaylat y Dibba, sobre el golfo de Omán, fuera de la garganta del estrecho. Una vez completado el desarrollo en un plazo estimado de 24 a 30 meses, el proyecto elevará la capacidad de manejo de contenedores de DP World en la región a casi 22 millones de TEU (unidades equivalentes a 20 pies), frente a los 19,4 millones actuales.

Capacidad de superbuques y detalles del proyecto en Al Rugaylat y Dibba

De acuerdo con las especificaciones técnicas difundidas por la compañía, la terminal de aguas profundas de Al Rugaylat estará equipada para recibir a la última generación de portacontenedores ultragrandes. Tendrá una capacidad anual de 2,5 millones de TEU, 1,7 millones de toneladas de carga general y 190.000 unidades de vehículos (CEU). Por su parte, la terminal de Dibba sumará otros 3,6 millones de toneladas de capacidad de carga general.

Al respecto, el presidente de la Autoridad Portuaria de Fujairah, el Sheikh Saleh Bin Mohamed Al Sharqi, destacó la trascendencia del acuerdo para la infraestructura nacional:

«La alianza con DP World marca un hito en el desarrollo de Fujairah como una de las puertas de entrada marítimas más importantes de la región. Las terminales de Al Rugaylat y Dibba aportarán capacidad operativa de clase mundial y nuevas inversiones a nuestro emirato».

Por su parte, el presidente ejecutivo de DP World, Essa Kazim, remarcó que el desarrollo refuerza la posición de la compañía como eje del comercio global: «Construyendo sobre la fortaleza de Jebel Ali, esta inversión profundiza nuestro compromiso con los EAU y consolida el rol estratégico del país en las cadenas de suministro mundial».

La estrategia terrestre ante el cierre del paso hacia el golfo Pérsico

El proyecto responde al severo impacto que ha sufrido el megapuerto de Jebel Ali —la principal instalación de DP World en Dubái— tras el cierre virtual del estrecho de Ormuz a causa del conflicto armado iniciado a fines de febrero. Ante los riesgos de navegación en el interior del golfo Pérsico, las grandes líneas navieras comenzaron a derivar sus buques a puertos de Fujairah y Omán, utilizando redes de transporte terrestre para trasladar las mercancías hacia los destinos finales.

Las nuevas terminales estarán plenamente integradas con la Zona Franca de Jebel Ali (Jafza) y la red logística terrestre de la firma. Según explicó el CEO del grupo DP World, Yuvraj Narayan, la adición de infraestructura en la costa este otorga una plataforma integrada de escala global: «Con Jebel Ali operando a niveles elevados de utilización, Fujairah fortalece el sistema aportando la capacidad necesaria para sostener el crecimiento del comercio a largo plazo».

Con información de DP World, la Autoridad Portuaria de Fujairah, y Seatrade Maritime News.