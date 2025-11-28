Vuelven a agravar los cargos contra un hombre por el crimen en una despensa de Bariloche. Foto: fiscalía Bariloche

En una insólita secuencia derivada de los ajustes en la evaluación de las pruebas y evidencias, la acusación contra el presunto autor de un homicidio ocurrido en Bariloche en febrero pasado durante el asalto a una despensa, fue reformulada con una figura de mayor gravedad, que podría depararle una pena mínima de ocho años de cárcel.

Ismael Choque Vargas es investigado por el hecho ocurrido en la noche del último 10 de febrero en un comercio del barrio San Francisco, en Bariloche, donde cuatro personas ingresaron en forma violenta, uno de ellos agredió al dueño del local y se involucró en una pelea con el imputado, quien lo mató de una puñalada.

Según la fiscalía, la calificación que debe regir es la de homicidio simple y así fue aceptado hoy por el juez de garantías Juan Pablo Laurence, sin oposición de la defensa, que sin embargo manifestó su intención de hacer valer llegado el momento una interpretación muy distinta de los hechos.

Choque Vargas ofreció declaración en la audiencia de hoy, con un relato que interrumpió varias veces entre sollozos. Solo fue interrogado por su defensor. La fiscalía y la querella desistieron de hacerle preguntas.

Dijo que no conocía a la víctima, Gastón Latíf, que nunca lo había visto. Aseguró que la noche del trágico suceso concurrió a la despensa a comprar con su pareja. Vio que ingresaron cuatro personas con actitud violenta y “se armó una pelea, por drogas o no sé qué”.

Dijo que en un momento atacaron al dueño y después también Latif lo enfrentó a él con ánimo de pelea, entonces se sintió amenazado, tuvo miedo de morir, creyó que estaba armado y por eso sacó un cuchillo que portaba “por seguridad” y le asestó una sola puñalada. La acusación dice que fueron varias.

“Latif se fue hacia la puerta y se desmayó. Yo actué así por la adrenalina y por el miedo. Asistí a la víctima y le pedí a mi pareja que llame a una ambulancia. Yo solo quise defenderla a ella y a los dueños del local”, contó.

Una historia procesal plagada de curvas

Choque Vargas permanece desde febrero con prisión preventiva, que cumple en el área de salud mental del hospital. En el primer momento, fue imputado de homicidio simple. Luego en julio le bajaron la calificación a homicidio en legítima defensa, a propuesta de la fiscalía. El mes pasado hubo otra audiencia de reformulación de cargos y quedó imputado por “exceso” en legítima defensa. Y hoy le impusieron un nuevo agravante, al volver a la carátula inicial de homicidio simple.

La fiscal Silvia Paolini defendió la nueva modificación, dijo que el agresor le aplicó a Latif “seis lesiones punzo cortantes”, incluido una mortal en el cuello, y que los testimonios y el informe de criminialística justifican la recalificación del hecho.

El abogado por la querella Martín Govetto adhirió a lo sostenido por la fiscal. El defensor Nelson Vigueras dijo que no se oponía, pero que la imputación “no se adecua a lo que ocurrió”. Señaló que del relato de Choque Vargas se deduce que “los tipos penales no son los que sostienen la fiscalía y la querella”.

Vigueras fue especialmente severo con el informe de la perito Karina Uribe sobre la reconstrucción del hecho y dijo que lo refutará en el juicio. Pidió para Choque Vargas atención psicológica especial con la medicación que requiera, por parte del hospital.

El juez Laurence convalidó la nueva reformulación de cargos, fijó un plazo de 15 días para completar la investigación y prolongó la prisión preventiva del imputado. También dispuso “librar oficio” a salud mental del hospital para que aseguren la asistencia psicológica a Choque Vargas, con informes quincenales a las partes.