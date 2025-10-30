Bariloche: mató a un joven en un confuso hecho y la fiscalía lo imputó por homicidio cometido con exceso en la legítima defensa

Un joven que mató a otro en una despensa del barrio San Francisco IV, de Bariloche, cuando intervino con el aparente interés de frenar una pelea de la que era ajeno, fue imputado este miércoles por homicidio con “exceso de la legítima defensa”. En febrero pasado, la fiscalía le había atribuido el homicidio de Gastón Marcelo Latiff. Esa calificación legal tiene una condena más gravosa.

En la fatídica noche del 10 de febrero último Ismael Choque Vargas se encontraba con su pareja en la despensa Quimey Ruca, atendida por su dueño, de apellido Lobos.

El incidente se precipitó cuando ingresó al local Latiff, con varios acompañantes y la declarada intención de saldar cuentas por el robo de un teléfono. El muchacho increpó a Lobos en forma violenta “vociferando acusaciones” y se produjo una “confrontación generalizada”, según la descripción del fiscal Facundo D´Apice.

Ante ese cuadro Choque Vargas decidió intervenir, se trabó en una pelea con Latiff, primero a golpes, y luego sacó de entre sus ropas un cuchillo con el cual le produjo seis heridas. Una de ellos alcanzó a Latiff en el cuello y resultó mortal. El fiscal reconoció que el imputado permaneció en el lugar en el intento de asistir a la víctima hasta que llegó la Policía.

Su situación judicial sufrió numerosos vaivenes en los más de ocho meses que lleva detenido. Primero fue acusado de homicidio simple. Pero ante las evidencias reunidas en el primer tramo de la investigación, la fiscalía decidió recaratular la causa en junio pasado e imputarlo por homicidio en legítima defensa, que prevé una pena mucho menor.

En una nueva audiencia de formulación de cargos, la tercera, el último martes Choque Vargas enfrentó otro ajuste en su imputación, que ahora lo responsabiliza de haber dado muerte a Latiff en un “exceso” de la legítima defensa.

La nueva derivación, explicó el fiscal, se corresponde con las conclusiones de la reconstrucción del hecho realizada en fecha reciente, con presencia de la defensa y de la querella.

Sostuvo que la reacción del imputado la noche del homicidio fue “excesiva en relación con la amenaza que enfrentaba”. El juez de garantías Juan Pablo Laurence admitió la modificación en la imputación y mantuvo el plazo de investigación preliminar hasta el 12 de noviembre.

Reclamos de justicia

Varios familiares de la víctima estuvieron presentes en la audiencia y reclamaron “justicia” por el homicidio. El abogado querellante Martín Govetto manifestó su desacuerdo y defendió la calificación original de homicidio simple, “No se justificaba que tuviera que defender a alguien ni que él fuera agredido” manifestó, en referencia a la conducta de Choque Vargas.

La otra abogada de la querella, Marcela Fragala, subrayó que según los informes de criminalística el homicida atacó “al oponente en retirada”. También se refirió a la “inaplicabilidad de la emoción violenta” en el hecho investigado. Esto último lo aclaró en relación con la postura del defensor público, Nelson Vigueras, quien anticipó que sostendrá esa tesis.

Para Vigueras, la calificación de exceso en legítima defensa es “correcta” en primera instancia, pero observó que “existió emoción violenta, por circunstancias ajenas a la voluntad de Choque Vargas, asimilables a un trastorno mental transitorio incompleto”.

El juez Laurence dijo que no advertía motivos para apartarse de lo planteado por la fiscalía, confirmó la imputación de exceso en la legítima defensa y señaló que la querella podía tener una acusación autónoma, pero que en la etapa actual no podían existir ambas en paralelo. Por eso invitó a las partes a que “dialoguen” para unificar la caracterización del hecho.