Zona desfavorable: una abogada de Roca promete el beneficio para los docentes de Río Negro

La publicación de un aviso en una red social en la que se promete que el caso de los policías es aplicable a los docentes activó las alertas en la Fiscalía de Estado. La profesional publicitó la cuestión y ya interpuso la demanda por los primeros cuatro maestros. La provincia contestó que no son casos análogos y analizan una posible falta ética de la matriculada.



La profesional roquense Lucía Benatti tiene vínculo de familiaridad con el camarista laboral Juan Hunumilla que antes de ser designado era abogado del gremio de los docentes Unter. En su perfil de Facebook posteó: “Atención docentes, ya la policía obtuvo el reconocimiento gubernamental para reliquidar el adicional por zona desfavorable y el caso es aplicable a docentes. Comuniquense por Whatsapp para iniciar el reclamo”.



Apenas se reanudó la actividad judicial, interpuso la demanda en representación de los primeros cuatros docentes, en el mismo tribunal en el que se desempeña Huenumilla. El juez ya se excusó, aunque la provincia activó las alertas por una posible cataratas de demandas.



La fiscalía de Estado, que representa a la provincia en los juicios, advirtió en la contestación que el reclamo salarial de los docentes está basado en el precedente jurisprudencial Aviles que le reconoció la zona desfavorable a la policía y por el que el gobierno ya firmó un decreto para ordenar ese pago.



Sin embargo, ese antecedente tiene su fundamento en el estatuto policial, distinto del docente y donde no existe ámbito paritario alguno, cuestión que evidencia la ausencia de analogía sustancial con este caso.



En otras palabras, los policías no pueden estar agremiados ni participar de paritarias, en cambio los docentes sí. Con esta demanda “se pretende desconocer acuerdos salariales celebrados de buena fe entre la Administración empleadora y la Unter en representación de “todos” los y las trabajadoras docentes”, advirtió la fiscalía de Estado.

¿Es ético el anuncio?



Pese a que desde la provincia se sostiene que el caso de la zona desfavorable de los policías no es aplicable al reclamo docente, se analiza la conducta ética de la profesional. Las fuentes consultadas observaron que se está promoviendo la coloquialmente denominada “industria del juicios” sin ninguna seguridad del resultado.

Respecto de las publicaciones para conseguir clientes, el código de ética de los Colegios de Abogados señala como falta “procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional, o que impliquen competencia desleal, o resulten violatorios de la legislación vigente, tales como publicitar servicios mediante avisos engañosos, desmesurados, basados en la gratuidad de los servicios o reducción de los honorarios”.

También hay un capítulo basado en las incompatibilidades cuando se mantiene relación de familiaridad con el juez o el tribunal que debería resolver el caso.

La resolución para policías



Una de las primeras medidas del gobernador Alberto Weretilneck, este año, fue la firma del decreto N° 38/2024 donde se establece que -según lo establecido en el Artículo 138° de la Ley N° 679- se aplicará el 40% del suplemento sobre la totalidad de los conceptos remunerativos para el personal policial en actividad, excluyendo asignaciones familiares, bonificación policía e indumentaria.

Este cambio se basa en el criterio sentado por los organismos jurisdiccionales provinciales y nacionales, que concluyeron que las liquidaciones salariales anteriores no se ajustaban a las disposiciones legales.



La decisión gubernamental también implica la inclusión de adicionales no remunerativos, incorporados entre el 2007 y 2015. Se crearon por los decretos N° 32/07, N°1142/11, N°16/14, N°446/09 y N°1155/15. Estos adicionales actualmente no se consideran remunerativos y, ahora, serán parte integral de la base de cálculo de la «zona desfavorable».



Esta corrección gubernamental se origina en fallos judiciales desfavorables contra la Provincia por demandas de miles de policías por las diferencias salariales que, en los últimos años, se generaron con la inclusión de distintos adicionales no remunerativos y, por consiguiente, que no se calculaban en el 40% de la zona desfavorable. Rápida de reflejos, la Fiscalía de Estado ya advirtió que el caso no aplica al gremio docente.