Juventud Agraria manda en la Copa Río Negro de Río Colorado

Juventud Agraria sigue con un gran ritmo en la Copa Diario Río Negro y se mantiene como único líder. Se hizo fuerte de local y derrotó 2 a 0 a Buena Parada, que quedó en el fondo de la tabla del Apertura.

El equipo verde de Algarrobo no tardó demasiado en ponerse al frente en el marcador, porque antes de los 5’ Octavio Bilbao puso el 1 a 0.

Más allá de algunos intentos desordenados, el visitante no pudo llegar con claridad y el dueño de casa dominó sin mayores sobresaltos. Gregorio Sabugo marcó el 2 a 0 definitivo que le sirve a Agraria para seguir en la cima.

En suelo pampeano, Independiente venció 3 a 1 a La Adela en el regreso del histórico artillero del Rojo, Lucas Millán, que volvió a las canchas luego de recuperarse de una seria lesión que le demandó casi dos años.

El goleador marcó un hat-trick para darle la victoria a Independiente, que es el único escolta. Tres de los cuatro goles fueron de penal: el 1 a 0 del local por medio de Luciano Severini y dos de los que hizo Millán.

En la zona de chacras, Atlético consiguió su primera victoria del torneo al ganarle 1 a 0 a Defensores de la Colonia. El solitario tanto lo marcó, a los 18’, Erico Segura en contra.

Fueron noventa minutos entretenidos, donde los dos equipos se expusieron buscando los tres puntos. El colono intentó llegar al empate, pero le faltó eficacia en la puntada final y además el arquero verde, Rodrigo Bornatici, desactivó tres disparos claros de gol que pudieron cambiar la historia.

Además, el clásico barrial quedó en tablas entre Barrio Unión y Villa Mitre. A los 11’ Nicolás Casibar puso el 1 a 0, mientras que los 20’ Alejandro Bastias, de penal, anotó el empate.

La próxima fecha incluye los duelos entre: Independiente vs. Defensores, Villa Mitre vs. Juventud Agraria, Atlético Río Colorado vs. Barrio Unión y Buena Parada vs. La Adela.

Juventud Agraria lidera con 10 Puntos. Luego le siguen: Independiente (7), Defensores y Barrio Unión (6), Villa Mitre (5), La Adela y Atlético (4), Buena Parada (2).