Volvió el fútbol de la Copa ''Diario Río Negro'' en Río Colorado y hay nuevo líder

El triunfo 1 a 0 de Juventud Agraria en su visita a Barrio Unión, en el regreso del fútbol de la Liga de Río Colorado le dio al equipo ganador la punta del campeonato. Ayer, el certamen que pone en juego la “Copa Diario Río Negro”, cumplió su partido postergado.

En la vuelta, Lisandro Silva fue el autor del único tanto a los 16’ de la primera etapa mediante un exquisito tiro libre, al borde del área grande, que se metió en el ángulo dejando sin chances al arquero Emiliano Arzer.

Dos minutos más tarde, cuando los dirigidos por Horacio Espinosa no se reponían del resultado adverso, fue expulsado con roja directa el defensor del local Juan Lastra, luego de una fuerte infracción sobre Nahuel Lagos.

Fue un encuentro discreto, donde el equipo visitante propuso un poco más hasta el gol, pero no pudo sacar ventajas del jugador de más que tenía en la cancha. Mientras tanto, Barrio Unión con mucho corazón y poco juego llegó acorralar a Juventud en su arco, pero no tuvo claridad a la hora de definir.

El partido fue muy picante y no faltó la pierna fuerte. Foto: Jorge Tanos

En el complemento, por momentos el encuentro se tornó aburrido y con varias jugadas de pierna fuerte que deslucieron el juego. A los 89’, Octavio Bilbao se perdió un gol increíble tras eludir a sus marcadores y al arquero. No pudo meter el segundo porque su definición con el arco libre pego en el poste.

Hubo 250 espectadores que pagaron la entrada y pudieron volver a las canchas tras un año y medio por la pandemia.

Con esta victoria Agraria lidera con 7 puntos y lo siguen Defensores de la Colonia 6, Barrio Unión, Independiente, La Adela y Villa Mitre 4, Buena Parada 2 y atlético 1. En la próxima fecha (cuarta) jugarán: Defensores vs Atlético, Barrio Unión vs Villa Mitre, La Adela vs Independiente, Juventud Agraria vs Buena Parada.