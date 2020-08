Ko Ko renueva la mitad de su flota y hace un homenaje a los pioneros del transporte

La empresa Ko Ko decidió renovar prácticamente la mitad de su flota que habitualmente recorre distintas ciudades de la región del Alto Valle. Además, y a modo de homenaje a una de las firmas históricas del transporte en la zona, se decidió volver al histórico logo.

No será un simple cambio, asegura Germán Caressa, quien es el gerente del grupo Vía Bariloche al cual pertenece ahora la empresa Ko Ko. Es que en esta oportunidad, se decidió reemplazar -de manera paulatina- 50 de las 106 unidades con las cuales prestan servicios en toda la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Para el representante de la firma, a pesar del contexto que atraviesa el país en medio de la pandemia, Ko Ko decidió continuar adelante con su plan de inversión por lo que a partir de los próximos días comenzarán a circular las nuevas unidades.

"Comprende, por sobre todas las cosas, mayores comodidades para nuestros usuarios con colectivos de última generación y características acordes a la zona donde realizamos nuestros recorridos", dijo Caressa.

Las unidades tendrán más comodidades no sólo para lo pasajeros sino también para los conductores. (foto: gentileza)

Estas nuevas unidades tendrán una particularidad; una imagen "retro" que tiene como única finalidad no sólo homenajear a los pioneros de Ko Ko sino también a todas las empresas que han desarrollado esta actividad cuando aún no había asfalto y las condiciones de los caminos no eran las actuales.

La empresa vuelve con un logo "retro" a modo de homenaje a los pioneros del transporte en la región. (foto: gentileza)

"La idea es reconocer la tarea y el esfuerzo no sólo a Ko Ko sino de todas las empresas que encararon esa compleja tarea de movilizar pasajeros en el Alto Valle en aquellas épocas donde los caminos eran de tierra y había muchas dificultados, por eso se nos ocurrió este homenaje", señaló Caressa quien agregó que el arribo de estas unidades se ensambla con la llegada de la empresa Marco Polo Argentina, y la primera firma que tendrá estos colectivos será Ko Ko.

Características:

* Accesibilidad (piso bajo y rampa para personas con problemas de movilidad)

* Climatización (cuenta con equipos de mayor capacidad)

* Confort (sistema de suspensión mecánica y caja de cambios automática, lo que hace que el usuario siente menos vibración y ruido).

El Bus Torino Marcopolo es la primer carrocería Torino fabricada en el país. Está desarrollado sobre un vehículo de motor delantero. Una de las características es que el vehículo está íntegramente enchapado en aluminio, con paneles extraíbles (lo que facilita el cambio de estos por separado haciendo más fácil la reparación), piso de aluminio recubierto con una goma antideslizante, todo esto hace que el vehículo sea más liviano.