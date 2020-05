“L.A. Orignals”, cultura chicana con acento agentino

Los argentinos Sebastián Ortega como productor y Brian Maya como director estrenaron en Netlifx el documental “L.A. Orignals”, que cuenta la vida de Estevan Oriol y Mister Cartoon, dos hijos de latinos y artistas, que cruzaron la cultura hip hop de la ciudad más importante de la Costa Oeste de Estados Unidos representando “un capítulo trascendental de la cultura chicana”.

“El chicano es el descendiente de mexicano con pasaporte estadounidense que se siente norteamericano, va a los partidos de béisbol y fútbol americano, pero come tacos, burritos y festeja el 5 de mayo”, describió el cineasta Maya durante una entrevista con Télam.



Hecha la caracterización, el director del documental que trabaja con Ortega en otros proyectos de Underground, resaltó que Oriol y Cartoon “representan muchísimo a la cultura chicana en Estados Unidos y son los máximos referentes hoy en día. Más aún después del estreno de esta película que llegó a estar número cinco en el ranking de las películas más vistas en Netflix de Estados Unidos”.

“El impacto cultural fue gigante -abundó Maya- y tanto jóvenes como adultos los ven a ambos como íconos y referentes de la cultura chicana y la cultura estadounidense en general”.

En su etapa de estudiante de cine en dicha ciudad norteamericana, Ortega conoció a ambos y se dio cuenta de la importancia que Oriol y Cartoons tienen para la cultura hip hop y latina en Los Ángeles. Entusiasmó a su compatriota Maya, director del filme de ciencia ficción “Expediente Santiso”, fanático de Cypress Hill y del hip hop.

El documental que puede verse en Netflix retrata la vida de la dupla pero además contiene testimonios de las figuras sagradas del hip hop, del básquet, futbol americano y beisbol, además de material fílmico grabado por Oriol que incluye la visita de Cypress Hill a la Argentina.

P- ¿Cómo conociste la vida de Oriol y Mister Cartoon?

R- No sabía de ellos hasta que me convocó Sebastián Ortega para un proyecto de una serie para hacer en Estados Unidos, de la cual Estevan Oriol iba a participar como consultor. En un viaje a Argentina Estevan pasó por distintos lugares y me convocaron para conocerlo.

No conocía a Mister Cartoon hasta que empecé a revisar el material filmado por Estevan, y ahí fui descubriendo a los dos, y todo lo que hicieron. Este es un proyecto que se lo debo a Sebastián. Es un gran logro para mí, pero es un sueño hecho realidad para Sebastián ya que los dos fueron sus referentes en su adolescencia.

P- ¿Sabés si alguna vez ellos visitaron la Argentina durante las giras de Cypres Hill o de otros artistas de hip hop?

R- Sí. Visitaron Argentina en la gira de Cypress Hill en 1995.

De hecho una filmación dentro de una secuencia de la película está filmada arriba del escenario del estadio Obras, con todo el público argentino cantando mientras B-real y Eric Bobo se ríen.

Yo estuve en ese recital, en el medio del público. Haberlo puesto en la película fue un tributo a los argentinos fanáticos de Cypress Hill.

P- ¿Creés que el arte de ambos representa un símbolo de status entre los artistas de hip hop?

R- Absolutamente. Ser fotografiado por Estevan Oriol es un honor para modelos, artistas, y bandas en general. Estevan no suele fotografiar a cualquier persona, de hecho no es para nada barato contratarlo, pero si acepta, es un ritual de pasaje. Lo mismo con Cartoon.

Tiene una larga lista de espera para tatuar, y ser seleccionado por él para tatuarse es un honor para muchos artistas.

Lo publican en sus redes sociales, hacen alarde, chapean con eso.

P- ¿Cómo fue entrevistar a todas las figuras del hip hop como Eminem, Dr Dre, 50 Cent y Snoop?

R- Entrevistar a raperos como Eminem, Snoop Dogg fue un sueño hecho realidad. Solamente lo pude lograr parándome sobre los hombros de Sebastián, que fue quien me hizo piecito espiritualmente para empoderarme y poder llevarme ese mundo por delante.

Afortunadamente tener a uno filmado ayuda a conseguir al otro, y cuantos más tenés más fácil se hace el siguiente. Después había que sentarse y filmarlos en los lugares donde ellos estaban. Para Eminem tuvimos que viajar a Detroit y hacían 40 grados bajo cero. Casi nos congelamos.

¿Quienes son?

Estevan Oriol arrancó como seguridad en discotecas a la vez que tomaba fotografías y luego fue director de giras y manager de artistas como Cypress Hill y House of Pain y por la calidad de sus trabajos luego dirigió videos de Eminem, Linkin Park, Blink 182, Paul Wall, P.O.D., Xzibit o D12, entre otros.

Como fotógrafo tiene como clientes a Nike, Rockford Fosgate y Cadillac, y ha dirigido proyectos publicitarios para My Cadillac Stories, MTV y Apple. Pero la mayor proposición de Oriol se aleja de lo comercial: consiste en una fotografía que se mueve entre lo artístico y lo documental.

Míster Cartoon es Marcos Machado, un artista del tatuaje y grafiti de origen mexicano. Reside en la ciudad de Los Ángeles y puso tinta en la piel de Snoop Dog, Ice Cube, Ice T, Dr Dre, Eminem, los Blink 182, entre otros músicos.

También a todas las grandes figuras de Los Ángeles Lakers, encabezadas por el recientemente fallecido Kobe Bryan, Shaquille O’Neal y Dennis Rodman.

