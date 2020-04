La aventura de un naufragio que pudo terminar en tragedia

La historia de Darío Ramos y Pablo Saad en su objetivo por cruzar el Paso del Noroeste en el Ártico es un relato de película. Una serie de hechos que, incluso, superan a la ficción.

Hace un año y medio, ambos decidieron ir tras la misión que significaba una travesía desafiante y dura de cumplir que solo 40 embarcaciones pudieron hacer desde que se formó. Sin embargo, fue aún más difícil de lo que pensaban.

El Paso del Noroeste conecta los estrechos de Davis y Bering y va desde el Atlántico al Pacífico por encima de Norteamérica.

Darío y Pablo junto a la médica de la guardia costera luego del rescate.

"Mi idea romántica era ayudar a Pablo a ser ayudante de tripulación para cruzar el Atlántico. Eso no era riesgoso pero el Paso del Noroeste sí", contó Darío a Río Negro.

Ramos vive desde hace 25 años en Toscas Blancas, un paraje a 1,5 km de Junín de los Andes a la orilla del río Chimehuin. Era tal la dificultad de la travesía que antes de viajar le advirtió a sus cinco hijos que había chances de que no vuelva con vida.

"Sabíamos que era muy arriesgado. Antes de irme le dije a los chicos que si pasaba algo grave no piensan en traer el cadáver, que me dejen allá y no se sientan mal por eso. Mis hijos me decían que era un exagerado", rememoró.

De las 40 embarcaciones que intentaron hacer el Paso en aquella oportunidad, solo cuatro pudieron avanzar considerablemente, entre ellas "Anahita", el velero de Pablo preparado para la ocasión.

El Paso del Noroeste se puede cruzar desde el 2007 a partir del avance del calentamiento global.

Ese año el calentamiento global fue menor y también bajó el derretimiento de hielos. Eso y los cambios en las mareas complicaron la situación hasta el punto en el que un iceberg los impactó. No tuvieron otra opción que hacer pie en un iceberg menor al que estaban amarrados y perder todo lo que llevaban a bordo.

"Teníamos tiempo de bajar cosas pero la Guardia Costera nos indicó que no iban a rescatar nada material para evacuarnos a nosotros. Yo tenía el bolso armado y lo dejé ahí. Perder el barco, para Pablo, era como perder la casa, me sentía un miserable si bajaba algo", aseguró Darío.

En principio, no perdieron la calma ya que mantenían la comunicación con los rescatistas. Sin embargo, las condiciones climáticas y del mar impidieron que se acerquen las embarcaciones.

Pablo y Darío debieron pasar la noche despiertos, caminando sobre la superficie de hielo para no sufrir tanto el frío. Antes de llegada final de un helicóptero, estuvieron cerca de ser atacados por osos polares.

Logrando defenderse improvisando una barricada y ahuyentando al animal depredador. "Ya estábamos jugados, nos salió bien, pero pudo salir mal", afirmó Ramos.

La increíble aventura no terminó con el rescate ya que el viaje de vuelta a casa fue un martirio para Darío. Tuvo que esperar días en la bahía Resolute, cerca del Polo Norte. Los aéreos para llegar a Canadá y posteriormente a Estados Unidos le llegaban a costar hasta 3500 dólares.

"Finalmente pude conseguir un pasaje con mucho menos, un hombre de la India muy generoso, llamado Asís me pasó su tarjeta", contó Darío que destacó el acompañamiento de sus hijos a la distancia. "El reencuentro con mis hijos fue un placer increíble, una alegría inmensa", agregó.

Pablo Saad tuvo su revancha y al año siguiente logró completar el Paso del Noroeste. Para Darío, por ahora, la experiencia vivida ya fue suficiente.