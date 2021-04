La buscaban por un grave delito: no devolver un video alquilado hace veinte años

El terror de cualquier persona que pasó la década del noventa. La historia nos lleva a Estados Unidos, donde una mujer descubrió que estaba siendo perseguida por la Policía de su país, tras no devolver una cinta de VHS alquilada.

Se trata de un episodio que involucró a Caron McBride, quien hace veintidós años, en 1999, supuestamente alquiló el video del film "Sabrina, la bruja adolescente" en un local que ya no existe y, según el registro de las autoridades, nunca la devolvió.

McBride se enteró de la situación cuando intentó hacer un cambio de apellidos en su licencia de conducir, y sobrevino el antecedente. Así, descubrió que los funcionarios de Oklahoma presentaron los cargos en su contra y una orden judicial en el 2000, luego de que la devolución de la cinta se atrasara.

Según la oficina del fiscal de distrito del condado de Cleveland, la mujer era buscada por malversación de propiedad alquilada. "Les envié un correo electrónico y me contestaron que tenía un problema en Oklahoma y que los llamara", relató McBride, sorprendida.

"Me dijeron lo de la cinta VHS y tuve que hacer que me lo repitiera porque pensé, esto es una locura. Esta chica me está tomando el pelo, ¿verdad?", relató tras hacer el llamado a las autoridades.

Según rememoró la mujer, vivió con un hombre que tenía dos hijas de 8, 10 u 11 años. "Creo que debe haber alquilado la película y no la devolvió. Nunca he visto ese programa en toda mi vida y mientras tanto, soy una delincuente buscada por una cinta de VHS", renegó McBride.

Finalmente, la historia tuvo final feliz: el fiscal del condado revisó el alegato, decidió desestimarlo y se eliminó la acusación.