La caída de la oferta de alquileres complica a inquilinos en Bariloche

Las retracción que experimenta el mercado de alquileres puso en aprietos a numerosas familias de Bariloche que buscan un lugar para vivir, en especial si aspiran a encontrar una casa de dos o más dormitorios.

Las inmobiliarias consultadas señalaron que “departamentos hay” y también unidades del tipo bungalow, con terreno compartido, que hasta no hace mucho eran destinados al turismo. Pero las casas más grandes, buscadas por las familias de cuatro o cinco personas, escasean porque a los dueños “no les cierra de ningún modo la ecuación económica”.

Sergio González, presidente del Colegio de Martilleros local, dijo que “la oferta se retrajo por el contexto pandémico, sumado al contexto económico”. Afirmó que los propietarios prefieren retirarse del mercado porque “el valor locativo disminuyó en relación con el valor de la casa en dólares”. Ante la nueva situación se inclinan por esperar, con la propiedad vacía, o ponerla a la venta.

Dijo que los alquileres tienen mucha mayor dinámica entre los departamentos de uno y dos ambientes, “que son más rentables” para los inversores. También dijo que los locatarios pueden conseguir un bungalow, integrados en complejos “con terreno en común, sin subdividir”.

González señaló que “hay mucha necesidad” de casas y “lo poco que entra” (en las inmobiliarias) se alquila de inmediato. La avidez es tal que algunas personas publican en redes su condición de demandante, con avisos del tipo “busco casa, con patio, no dúplex, pago 27.000 pesos”, y hasta ajustan el precio si no consiguen.

Búsqueda estéril

Entre quienes necesitan alquilar con urgencia hay situaciones límite. Por ejemplo la de Karina Rocha, una neuquina que se instaló en Bariloche con su familia el último verano y no tuvo buenas experiencias. Dijo que tiene tres hijos preadolescentes (son cinco de familia) y necesita una casa con tres o cuatro dormitorios.

“Cuando llegué conseguimos una en Las Victorias, a 37.000 pesos por mes, pero es un desastre: el baño se tapa, en invierno entraba agua por las ventanas, no tiene horno. Y el dueño no quiere hacer ninguna reforma -contó-. Ahora queremos dejarla pero es imposible encontrar otra. Se alquila todo para turismo, no quieren mascotas, exigen garantía propietaria de acá. Todo son trabas. Y lo que vas a ver está que se viene abajo”.

Dijo que los precios no le resultan inalcanzables porque incluso son inferiores a los de Neuquén, pero el problema es la escasez de oferta. Karina comenzó a buscar en septiembre y peregrinó por muchas inmobiliarias, hasta ahora sin resultado. Le ha pasado de ir a ver una casa que estaba ofrecida por varios agentes inmobiliarios y durante la visita le informaban que se acababa de alquilar.

Otra martillera, Laura Pérez Lavallén admitió que “hay faltante de mercadería” pero aseguró que no trabaja en forma directa con alquileres. Su colega Andrea Pena, dijo que las viviendas grandes son “figurita difícil” y lo atribuyó también a la baja rentabilidad. “Hoy es antieconómico, muchísima gente invirtió en departamentos construidos en pozo, como los del barrio Belgrano. Pero nadie compra una casa para alquilar, porque la renta es bajísima”, explicó.

Señaló que “tal vez sí funcionan las casas millonarias, pero es un mercado súper top. Casas de entre 30 mil y 50 mil casi no hay”. Señaló que en Bariloche para este último segmento “hay bastante demanda: gente con sueldos altos, pero que no les da el tranco para comprar”.

Pena admitió que a pesar de ese interés de los potenciales inquilinos “se ofrecen muy pocas propiedades, y cada vez se acentúa más”.