La candidata a jueza de Familia remarcó las desigualdades que existen en Villa La Angostura

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura aprobó ayer por mayoría el pase al recinto del pliego de designación de Eliana Fortbetil, en el cargo de jueza de Familia con asiento en Villa La Angostura.

La abogada de 33 años, oriunda de Santa Fe, ganó el concurso con un promedio de de 61,31 puntos sobre 100 posibles.

Ahora el nombramiento deberá ser tratado en el recinto para que, si resulta aprobado, jure en el cargo.

Las próximas sesiones ordinarias, según el calendario legislativo, están previstas para el 3 y 4 de noviembre.

Su pliego obtuvo aval de Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis y Ludmila Gaitán (MPN), Soledad Martínez (FDT), César Gass (Juntos por el Cambio), Fernando Gallia (Frente Nuevo Neuquén), Andrés Peressini (Siempre), Carlos Sánchez (UP) y Francisco Rols (Frente Integrador Neuquino).

El único diputado que no acompañó fue Andrés Blanco (FIT-Unidad), ya que el bloque no vota afirmativamente ninguna designación de jueces o juezas. “Más allá de que no es una cuestión de valoración personal, todo lo contrario, me pareció muy interesante el planteo que se puso arriba de la mesa”, afirmó, en torno a la entrevista que se le realizó a la candidata.

Fortbetil mencionó, al igual que cuando estuvo en el Consejo de la Magistratura, que existía una desigualdad manifiesta en la localidad entre la zona turística y los barrios en donde reside la población permanente, que muchas veces afronta situaciones de vulnerabilidad habitacional. Dijo que eso se podía advertir "en la distribución del espacio urbano". "He podido conocer que la problemática de consumo es grave en la Villa", agregó, y que hay una marcada "precarización laboral", asociada al trabajo informal durante los meses de temporada, que después no logra sostenerse en el año, y eso produce, además, una caída de los ingresos.

Este cargo fue creado, luego del femicidio de Guadalupe Curual, ocurrido el 23 de febrero de este año en la Villa. El exjuez Jorge Videla, que intervino en las denuncias previas por violencia de género que realizó la joven, renunció para evitar el jury. El juzgado que estaba a su cargo era multifueros.