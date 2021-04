Crisis de Salud en Neuquén: profesionales instalaron una carpa en el centro

Hace casi 50 días, los trabajadores autoconvocados de Salud reclaman una recomposición salarial acorde a lo perdido tras un año de trabajo intenso y sin aumentos salariales. Ante la falta de respuesta del gobierno provincial, que advirtió que sólo negociaría con los gremios, los trabajadores salieron a las rutas. Hace nueve días que está bloqueado el tránsito en Vaca Muerta y en varios puntos de la provincia. La "asignación covid"que se comenzará a pagar hoy al sector Salud, no sólo no frenó el conflicto sino que provocó un descontento es generalizado. Hoy diversos gremios hicieron un "paro solidario" y el sindicato de Profesionales de la Salud, que no participa de los cortes, pero tiene reclamos similares, montó una icónica carpa blanca en el monumento a San Martín.

El Sindicato de Profesionales de Salud de Neuquén (Siprosapune) reclama una recomposición salarial, al igual que los trabajadores autoconvocados, pero también pide ser incluido en la mesa de negociación salarial junto a SEN, de la que actualmente solo participan ATE y UPCN. Así como también le solicitan al gobierno "destrabar el tratamiento de la ley de carrera profesional en la legislatura provincial".

En las últimas 48 horas realizaron un nuevo paro que incluyó asambleas y una permanencia en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), donde se ubican las oficinas del ministerio de Salud, después del cual se resolvió la instalación de una carpa en el monumento a San Martín, que permanecerá, por lo menos, hasta el martes.

La carpa blanca es un rechazo explicito al bono de 30.000 pesos, a pagar en 3 cuotas, que otorgó el gobierno provincial durante el cuarto intermedio de una mesa de diálogo que mantenía con los autoconvocados de Salud a instancias del Ministerio Público Fiscal.

El titular de Siprosapune, César Dell'Ali, dijo que el bono es "totalmente insatisfactorio" y que "hay un malestar mucho mayor". La permanencia en el monumento será acompañada por un paro de 72 horas, que comenzó hoy y cerrará el martes con una convocatoria general de profesionales y la comunidad. La carpa se instaló esta mañana, en el monumento y el martes se analizará su continuidad o no.