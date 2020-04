"La casa de las flores": ya está disponible la tercera (y última) temporada

La excéntrica e hilarante familia De La Mora, que dio vida el mexicano Manolo Caro, se despide de “La casa de las flores” con la tercera y última temporada de la serie, que ya se puede ver en Netflix, y en la que su creador promete “potencia” y “mucha nostalgia”.

“Hay que saber despedirse de las cosas, no sé si es un adiós para siempre, pero en este momento para mí es importante dejar descansar a la familia De La Mora que me dio tantos momentos agradables”, reflexiona el joven realizador Manolo Caro, que acaba de firmar un contrato de exclusividad con Netflix.



En dicho sentido, el director, dueño de una estética narrativa que se nutre también con sus conocimientos sobre arquitectura, expresa: “Uno se va dando cuenta cuando los proyectos llegan a su fin. Fue tan sorpresivo el éxito de la serie que en algún momento también fue abrumador. Todos están contentos con el trabajo y se sintieron cómodos cuando en un comienzo planteé la idea de contar la historia en tres entregas”.



El autor de los filmes “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas”, que actualmente se encuentra en México junto a su familia cumpliendo las indicaciones del Gobierno respecto de la pandemia de covid-19, considera que este momento histórico “cambiará la forma de convivir, de integrarse a la naturaleza y también la definición de lujo”.

El éxito de “La casa de las Flores”, serie que se ve en 190 países, gira en torno de un tema universal: “No habla de una florería ni de una infidelidad. Habla de una familia y cómo se va transformando de acuerdo a los hechos, del amor entre hermanos más allá de no estar completamente de acuerdo”, enfatiza. “Es una mirada crítica, te ves reflejado y te das cuenta de que también sos parte de una sociedad en la que a veces el único interés es encajar”.

"Habla de una familia y cómo se va transformando de acuerdo a los hechos, del amor entre hermanos más allá de no estar completamente de acuerdo”, dice Caro sobre la trama de la serie.



La escena final de la segunda temporada muestra a Paulina en la cárcel, a Elena en coma y a Julián lidiando con la inseguridad de Diego. La tercera suma a la ambiciosa abuela Victoria de la Mora y “flashbacks” de finales de los 70, cuando comienza la amistad entre Virginia, Ernesto, el Dr. Cohen y Carmela, dos detalles que según su hacedor marcan la “potencia y apelan muchísimo a la nostalgia”.

Inspirado en una realidad que Caro encuentra muy cercana a su “dinámica familiar”, la serie, que hace desde el humor negro una puesta en común de varios elementos de la cultura popular del melodrama, transmite -afirma el realizador- “una libertad y un desenfado a la que la gente le tomó cariño”.

Manolo Caro, creador y director de "La casa de las flores".

P- ¿Cuáles son tus planes post “La casa de las Flores”?

R- “La casa de las Flores” significó tanto para mí que no me gustaría decir que nunca volveré, porque la industria del entretenimiento es tan cambiante que hay que estar abierto, pero tengo muchísimas ganas de indagar otros universos, nuevos formatos y géneros, porque hasta hace poco solo había hecho comedia.

P- ¿“Alguien tiene que morir”, próximo a estrenarse por Netflix, tiene algo que ver con la novedad que buscabas?

R- Sí, es un drama casi con tintes de thriller donde no hay ni una sonrisa, ni medio chiste que de la posibilidad a sonreír. Contará la historia del ballet en 1950 y será protagonizado por Isaac Hernández, considerado el mejor bailarín de ballet del mundo. Es un formato distinto, tres capítulos de una hora sin posibilidad de otra temporada y un elenco maravilloso con Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Carlos Cuevas, Héctor Espósito y Alejandro Speitzer.

P- ¿Cómo fue la experiencia en este nuevo universo?

R- Me sentí muy cómodo. Actores de esta talla hacen el trabajo más fácil. Y ahora, a la distancia, lo veo y me digo que tengo que volver a la comedia, no por el resultado sino por la sensación del momento que estamos pasando.

Ficha técnica

Título: La casa de las flores.

País de origen: México.

Temporada: Tercera

Capítulos: 13., plataforma Netflix.

Dirección y creación: Manolo Caro.

Elenco: Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Darío Yazbek, Ximena Sariñana, Rebecca Jones, Isabel Burr-, Juan Pablo Medina, Paco León, Christian Chávez, María León, Loreto Peralta, Norma Angélica, Tiago Kadú e Isela Vega.