Desde hoy el IMBA habilitó la inscripción para los talleres que se realizan en Roca

El Municipio de Roca habilitó la preinscripción para los talleres municipales, que se realizan desde hoy hasta el domingo 27 de marzo a las 20 en forma online mediante un formulario web que ya está disponible. Esta temporada, los talleres del Instituto Municipal de Bellas Artes (IMBA) se desarrollarán bajo la modalidad presencial, respetando los protocolos sanitarios vigentes.

Todas las personas que no cuenten con los medios necesarios o los conocimientos para realizar la inscripción vía sitio web, pueden acercarse al municipio de 8 a 12 y dirigirse al Box 1, donde serán asistidos o podrán autogestionar la inscripción. El inicio de clases será el lunes 4 de abril.

Cabe destacar que cada alumno podrá inscribirse en un máximo de 2 talleres y deberá abonar una cuota mensual fija de $500 por cada taller que realiza. El abono está destinado a la compra de parte de los materiales e insumos.

En tanto, el detalle de la propuesta pedagógica de cada taller se puedo observar en el siguiente link: https://www.generalroca.gov.ar/i-m-b-a-oferta-educativa-2022/

Las sedes: IMBA (Mendoza 1668), CIM Barrio Nuevo (Cauquén y Rosario de Santa Fe), Centro Comunitario Barrio El Petróleo (Petrolera entre Nuevo Milenio y Amistad), Centro Comunitario Chacra Monte (Las Retamas e Ismael Basse), Centro Comunitario Maglioni (Vintter 740), Centro Comunitario San Cayetano (República del Líbano 1032), Cent. Com. Villa Obrera (Alem 2415), Cent. Com. Stefenelli (Leopoldo Lugones 1937), Cent. Com. La Rosadita (San Juan y El Halcón).

Para mayores consultas e información: (0298) 4436448 / imba@generalroca.gob.ar / Mendoza 1668.