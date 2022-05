Contradicciones en un gobierno y en otro

En realidad no se parecen mucho, pero sí tienen un punto en común, al menos en este tiempo. El presidente de la Nación se contradice todo el tiempo, el Gobierno de Río Negro tiene un otoño para el olvido, plagado de contradicciones.

En eso se parecen, al menos ahora. El Gobierno nacional lleva más de dos años de contradicciones, el de Río Negro muestra esos síntomas en estos meses, pero abre interrogantes domésticos que cuanto menos nos generan preguntas.

El presidente en una semana, sólo por tomar un período actual, dijo que quiere retenciones, después sus ministros dijeron no y el mandatario volvió a la carga con la idea. Las quiere él, pero no sus ministros.

En Río Negro, cuando la compra del avión tomó trascendencia, sus funcionarios también mostraron contradicciones, que no son otra cosa que darle poco valor a la palabra. Uno dijo que comprar un avión equivalía a dejar de alquilar otro, pero un funcionario distinto dijo que la compra del avión no invalidaba los otros contratos. En fin, ¿en qué quedamos?.

Lo que pasó con Educación es más escandaloso aún. Si la gobernadora Arabela Carreras removió de su cargo a la ex ministra Jara Tracchia porque se tomó una decisión inconsulta, la de suprimir las calificaciones en los boletines, quiere decir que los funcionarios no la consultaron para dar ese paso. Y eso es grave, porque no era una pavada lo que había decidido la ex ministra y su equipo, que llevaban más de un año analizando el tema, pero al parecer la gobernadora no estaba enterada.

La diferencia entre Nación y Provincia es grande. Allá las contradicciones son enormes, acá son más acotadas y afectan a un universo menor de gente. Pero ambas son contradicciones que hablan de la necesidad de oxigenar gabinetes en un lado y en el otro y de alinear a sus funcionarios cuando se trata de hablar por el Gobierno.

Si Jara Tracchia tomó una decisión para los ciudadanos es la decisión del Gobierno y por esa misma razón tiene la gravedad que tuvo.

No se dio la razón de su desplazamiento, pero hay algo que se percibe en el gabinete rionegrino que se llama quietud y no extrañaría que esa sea la razón para nuevos desplazamientos.