Comerciantes de Roca convocan a un «ruidazo» contra las medidas económicas anunciadas por Nación

«Hagamos ruido», es la consigna con la cual la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) promociona por estas horas una protesta «pacífica» contra el rumbo económico del país. La actividad se suma al reclamo que efectuaron los comerciantes el sábado en la movilización del 9J.

Mañana a partir de las 20:25 y durante cinco minutos, los locales de la ciudad apagarán sus luces y prenderán las alarmas para demostrar el «hartazgo» del sector. Según adelantaron los voceros de la entidad se espera una amplia adhesión, incluso de comerciantes independientes.

«La idea es no interferir en la actividad comercial, solamente es algo simbólico para poner de manifiesto que no somos escuchados«, comunicó Mario López, vocal de CAIC. El hombre destacó que no habrá paralización de ventas mientras dure la protesta.

La medida fue resuelta debido a la preocupación por los posibles cierres de Pymes en la ciudad, ante la dificultosa crisis económica que atraviesa el pais. «Estamos reviviendo fórmulas y situaciones que se probaron en muchísimas oportunidades. Los comercios ya están lastimados y necesitamos de la interacción del gobierno con la parte privada«, añadió López.

A finales de la semana pasada, la entidad había enviado un comunicado titulado «Basta de ser ingnorados», donde alentó a la comunidad a sumarse a la marcha nacional del «9J». También ratificaron públicamente su postura de que la salida de la crisis es «de la mano de las Pymes».

Por otra parte, deslindaron de responsabilidades a Provincia y municipio en el plano económico. Niveles de gobierno con quienes mantienen un diálogo cercano en materia de seguridad y/o implementación de créditos.

La realidad comercial

«Hay muchos comercios con posibilidad de cerrar, pese a que habíamos visto una recuperación de una parte después de la pandemia», explicaron voceros de la Cámara de Comercio local. El mayor inconveniente que hoy atraviesan los emprendedores se debe a presión impositiva y las dificultades ligadas al proceso inflacionario, como la reducción del consumo.

La mayoría de los rubros se vieron afectados casi sin distinción en los últimos meses. Aunque fueron los locales alimenticios los que contaron con una mayor previsibilidad para stockearse a tiempo, previo a la faltante que ya se empieza sentir en algunos productos.

«No es posible actualizar precios en proporción a los aumentos recibidos en el contexto de retracción del consumo actual, impacta significativamente en la rentabilidad. Complica mucho para hacer frente a los próximos compromisos salariales e impositivos”, precisó Miguel Grasso, presidente de Caic.

Los precios aumentaron en los últimos días en torno al 20 y hasta el 50% sobre todo en aquellos lugares que dependen de productos importados. Los incrementos se dieron en sintonía con la escalada del valor del dólar oficial e informal.