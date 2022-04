El grupo de canotaje para sobrevivientes de cáncer de mama celebró su primer año en Roca

Con una nutrida concurrencia de familiares, amigos y vecinos, las «Rosas del Valle» festejaron su aniversario. Como no podía ser de otra manera, la actividad se realizó el viernes sobre las aguas del Canal Principal de Riego.

«Fue una jornada muy feliz y emotiva. Después de haber pasado tantas penurias con la recuperación, en esta aportunidad celebrabamos nuestra propia vida«, comentó Graciela Paternolli, presidente de la asociación.

La jornada comenzó cerca de las 16 en las inmediaciones de la Escuela de Canotaje, ubicada en la intersección de calles Rivadavia y Gadano. Entre risas y braceos se vivió una tarde distendida que fue coronada con el tradicional corte de torta.

La agrupación reginense «Valkirias Rosas» también acompañó la celebración. Foto gentileza

«Se trató de una tarde de sentir que juntas es mejor«, añadió Stella Maris Rosso, integrante de las Rosas. Muchos de los partícipes del festejo fueron invitados a subirse a la canoa, para vivir en carne propia la importancia de sentir acompañado en cada práctica.

El bote grupal que se utilizó para la celebración fue prestado en comodato con la filial reginense. Se requirió de un importante operativo logístico para transportar por más de 45 kilómetros una embarcación de más de seis metros y medio.

Actualmente 20 personas integran el grupo. Foto gentileza

Ante el obstáculo de carecer de un bote propio, las integrantes de las Rosas se encuentran realizando gestiones ante las autoridades provinciales para obtener uno. También continúan con la recaudación de fondos para contribuir en la compra.

Su historia

El grupo surgió el año pasado como parte de la demanda de mujeres que habían atravesado el cáncer de mama y necesitan rehabilitarse. Las movía el entusiasmo de otras experiencias beneficiosas y fructíferas en diferentes regiones del país.

Así es que se conformó un pequeño grupo de siete entusiastas, comandado desde un inicio por los profesores Rubén Salazar y Norma Guajardo. Rápidamente contaron con el aval del Centro de Prevención del Cáncer, la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Salud de Río Negro, a través del programa Río Rosa.

Rosas del Valle es mucho más que un grupo de mujeres, es la demostración de la importancia del pensamiento que se convierte en actitud Mónica Medina, integrante del grupo de canotaje

Actualmente 20 personas forman parte de la asociación y otras dos se encuentran a la espera de sumarse en breve. Aunque no todas se ejercitan en el agua , debido a que algunas todavía no cuentan con autorización médica.

Es que no solo se trata de un simple grupo de mujeres haciendo canotaje, es un colectivo que busca mejorar su calidad de vida de forma integral. En cada práctica se combinan la actividad recreativa y el gozo de compartir con aquellas que vivenciaron la enfermedad.

Se espera próximamente acceder a un bote propio. Foto gentileza

«Claramente no hubiera elegido para mi vida tener esta camiseta, pero me tocó. Y el formar parte de este equipo, con la diversidad que somos, me permite de alguna manera resignificar tanto dolor y poder estar remándole a la vida», expresó Cristina Gómez, miembro de la asociación.

Por medio del movimiento se consigue una recuperación de los tejidos e incluso una mejora muscular. El movimiento repetitivo y sincrónico también previene problemas derivados, como la formación de linfedemas.