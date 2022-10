Disputa por una vivienda: denuncias cruzadas tras la usurpación de una casa en Roca

Un hombre denunció que una mujer de 21 años ingresó a su vivienda tras romper la puerta trasera hace diez días. No obstante, la joven sería hija del anterior dueño del inmueble y asegura que esa casa le pertenece.

Según la mujer, hubo una «venta ilegitima» por tratarse de una transacción de hizo su padre en el marco de una situación de consumo y por la cual habría sido manipulado.

El actual propietario inició una causa por el delito de usurpación y también demandará a los ocupantes por la vía civil. Lo que parecía ser un nuevo robo, ya que en otras oportunidades le sustrajeron algunos elementos de la vivienda, terminó de una manera muy distinta.

Todo comenzó cuando una vecina llamó al actual residente, Roberto, y le avisó que comenzó a sonar la alarma de su casa en construcción. La vivienda está ubicada en barrio Fiske Menuco, sobre calle Del Libertador 671.

«Llegué y ya estaba la policía. Cuando ingresamos, vimos que la puerta de atrás estaba violentada y le habían hecho un boquete. Ahí nos dimos cuenta que habían entrado una mujer, un varón y una niña«, explicó Carrasco.

El vecino contó que los efectivos le pidieron que se retire, ya que la Justicia debía determinar los procedimientos por la presencia de la niña. Desde el viernes 23 de septiembre, Roberto no pudo regresar a su casa.

«Me enteré que la mujer que usurpó mi casa es la hija del hombre que me cedió los derechos en el 2014. Ingresó con su pareja y su hija. Inmediatamente, me acerqué a la comisaría a radicar la denuncia y adjunté todos los papeles que me acreditan como propietario de la tierra«, indicó el denunciante.

Pasó el fin de semana y la situación generó una máxima tensión entre las partes, aunque la custodia policial ya era permanente las 24 horas. Tras no ver avances, el lunes 26 de septiembre, Carrasco se acercó a la Fiscalía para poder anexar una copia de la denuncia policial.

Para el damnificado, los procedimientos de la policía y la fiscal a cargo son correctos, pero teme la postergación de una resolución que le devuelva su hogar. Según dialogó con RÍO NEGRO, Carrasco aún confía en que recuperará su vivienda en el corto plazo.

Ojalá que nadie pase por esta situación. Perder todo el esfuerzo de tantos años, en un segundo, es desesperante y te genera una impotencia tremenda» Roberto Carrasco, vecino que denunció la usurpación

«Tengo miedo por los grandes perjuicios que me traería todo esto, por el tiempo que pierdo y por el estado con el que voy a recibir mi casa. La única gran víctima acá es la menor, que no debe haber querido ingresar de noche por el hueco de una puerta y quedarse a ver qué pasa«, reafirmó Roberto.

Según expuso el denunciante, las personas que ingresaron a la vivienda por la fuerza están imputadas por el delito de «usurpación». Además, expresó que la familia les lleva comida con autorización de la Justicia. El vecino no descartó realizar también denuncias en el ámbito penal y civil.

«Mi papá fue manipulado para vender la casa»

Este medio pudo dialogar con la familia que actualmente se encuentra usurpando la casa. Adriana Suárez, una mujer de 21 años, fue quien ingresó a la vivienda y está habitando ahora con su pareja y su hija de tan solo 4 años.

La mujer contó que que se encuentran en situación de calle y que la ocupación de su familia permanecerá en esa casa hasta las últimas consecuencias.

Además, aclaró que ella es hija del primer dueño de la parcela y que, el hombre que denunció la usurpación manipuló a su padre para adquirir la propiedad. También, detalló que la casa fue vendida por una suma de 20 mil pesos, en el 2014.

20 mil pesos fue el valor por el cual, Carrasco obtuvo los derechos de la tierra.

«Estoy con mi nena y mi pareja, porque estoy en situación de calle. Vengo a recuperar mi casa. Mi papá fue el propietario inicial de este terreno, pero estuvo con problemas de adicciones cuando yo era menor», expresó Adriana.

Suárez manifestó que se encuentran a resguardo en la vivienda y que cuentan con los servicios de luz y agua. «Me dejan entrar alimentos, así que estamos bien. La fiscal me dijo que si me quería quedar, que lo haga«, sostuvo.

Según expreso la mujer, Carrasco fue a amenazar a su padre y continuamente recibe insultos fuera del portón de la casa. Pese a esta situación, la mujer no realizó ninguna denuncia y tampoco solicitó la prohibición de acercamiento.

«Yo me crié en esa casa. A los 14 años perdí esta vivienda y al hombre no le importó dejarme en la calle. Así que no importa dejarlo sin lo que reclama como su casa», concluyó la joven.