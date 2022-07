Organizaciones sociales se movilizaron frente a la sede de Desarrollo Social en Roca

El Frente Piquetero Provincial marchó una vez más por las calles del centro de la ciudad. En esta oportunidad reclamaron por la «criminalización» de las organizaciones sociales y la falta de diálogo con la ministra Natalia Reynoso.

La concentración estuvo prevista para las 10 en Av. Roca y Tucumán. Desde donde partieron rumbo a la sede del Ministerio de Desarrollo Social y Articulación Solidaria de Río Negro, ubicado sobre calle Rhode al 600.

«Nuestro primer pedido siempre se basa en trabajo, las distintas organizaciones del frente tiene gente capacitada para trabajar en la obra pública, electricidad, plomeria, albañilería. También solicitamos una mayor asistencia para los comedores y merenderos, porque con la inflacion no nos alcanza», comentó Daniela, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha – Bloque.

El Frente Piquetero Provincial organizó un gran movilización la semana pasada frente a la sede del Ministerio Gobierno. Foto Juan Thomes

Así mismo, se pide por la entrega de módulos alimentarios y bonos para leña y garrafas para los miembros del frente. «Con un Potenciar Trabajo de 22500 pesos no nos alcanza«, explicaron.

En la sede de la cartera provincial permanecerán apostados hasta las 13, cuando una asamblea defina la continuidad de la medida o no. Aunque no descartan redoblar la apuesta durante la próximos días de no obtenerse una pronta respuesta.

Las organizaciones acusan al Gobierno de «criminalizarlas». Foto Juan Thomes

Los manifestantes vienen reclamando desde hace semanas por una pronta charla con la ministra Natalia Reynoso para que se de lugar a los pedidos exigidos. La última conversación que tuvieron con la referente del organismo provincial se realizó a fines de abril.

La protesta se dio en el marco de una «Jornada de Lucha Nacional». Las organizaciones sociales repudian una aparente «criminalización» de sus actividades por parte del gobierno nacional.