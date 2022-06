Prometen paredón, cámaras y corredor seguro, pero las protestas siguen en escuelas de barrio Nuevo

Luego de una reunión, donde se convocó a madres y padres de los estudiantes de la Escuela Primaria 357 y el Jardín de Infantes 97 que habían tomado los establecimientos, autoridades de los ministerios de Educación y Seguridad de Río Negro anunciaron obras con el objetivo de atender a las demandas de los vecinos.

Los anuncios se dieron frente a las puertas del colegio y contó con la aprobación de la comunidad educativa, luego de dos tomas para reclamar medidas de seguridad ante los tiroteos en esa zona de la ciudad.

Entre las autoridades argumentaron la importancia de los aportes ciudadanos para llevar adelante las tareas preventivas ante los últimos hechos de violencia.

Cabe recordar que la movilización de los vecinos de barrio Nuevo surgió producto de los enfrentamientos entre dos bandas narco y que terminó con «balazos» dentro del colegio primario.

Las obras confirmadas por funcionarios del gobierno incluyen el levantamiento de un paredón perimetral, la reconstrucción de muros, extracción de árboles y reparación de rejas. Además, se instalará un nuevo portón para la rampa en el ingreso para personas con discapacidad.

Pese a la promesa de que las medidas se tomarían en dos meses, las autoridades provinciales acortaron los plazos luego de un pedido expreso del Ministro de Educación, Pablo Nuñez; y comenzarían a edificarse antes.

«En el transcurso de la semana pasada, estuvimos reunidos con el Ministro de Educación y referentes de Infraestructura. A partir de esto, queríamos confirmarles que ya tenemos una empresa constructora y en la próxima semana se estarán acercando a dejar los materiales para comenzar la obra cuanto antes«, aseguró la delegada del Consejo Escolar del Alto Valle, Fernanda Curuchet.

Pese a que Curuchet recibió los agradecimientos por parte de los miembros de la asamblea de madres y padres, los autoconvocados hicieron saber que la medida no se levantará hasta que la obra esté avanzada.

«Como madres, vemos esta noticia como un avance buenísimo. Todos estamos agradecidos, pero la medida no la vamos a levantar hasta que la obra no esté avanzada. No queremos una obra que comience hoy, pare y volvamos después de las vacaciones sin terminar«, expuso Estela Catru, una vocera del grupo de familias de barrio Nuevo.

Juan Durán, director de Coordinación Territorial de Alto Valle y Valle Medio de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia, también se refirió a la confirmación de las obras como una «buena» y «gratificante» noticia, destacando la unión de los vecinos en el pedido expresado.

«En estos días se dará comienzo al acopio de los materiales en la escuela y la próxima semana, se comenzará la obra. Estimamos que en el corto y mediano plazo, las construcciones estén terminadas«, anunció Durán, luego de la asamblea con padres.

Además, habló de la implementación de un corredor seguro tanto para la escuela Primaria 357 como el Jardín 97. Incluyeron también al sector comercial de calle San Juan, que hace meses viene reclamando.

Así, se intensificarán los operativos policiales en conjunto con las políticas del Municipio de Roca, que instalará cámaras de vigilancia.

«Para la semana próxima tenemos previsto tener una reunión para trabajar la problemática del narcotráfico en barrio Nuevo. Vamos a tener reuniones con el poder legislativo y judicial, para poder abordar ciertos temas que los involucran directamente«, dijo Durán, en diálogo con RÍO NEGRO.

Si bien el funcionario de Seguridad mencionó la instalación de tres cámaras de vigilancia, no dio certezas de las ubicaciones estratégicas que tendrán los dispositivos.

«Teníamos previstos tres puntos claves sobre calle San Juan, pero conversando con la ministra (Betiana) Minor, seguramente habrá algunas modificaciones a pedido y solicitud de los vecinos», concluyó Durán.