“La economía sigue siendo la principal preocupación de los argentinos”

Horas de alta convulsión política en torno a las restricciones por el Covid, de enorme inicidencia en relación al avance de la enfermedad, y de alta incertidumbre en relación a la economía. A todo ello se refirió en diálogo con PULSO el analista político Raúl Aragón.

PREGUNTA: ¿Cómo analiza la discusión política en torno a las restricciones por el Covid?

RESPUESTA: La pelea entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, y la judicialización del tema de ambos lados, lo único que demuestra es la absoluta ineficiencia de la clase política y la dirigencia política en su conjunto, tanto oficialismo como oposición. Habitualmente en un año electoral se utiliza munición gruesa de un lado y del otro, pero usar para el juego político la pandemia, sus consecuencias y sus efectos, es de un grado de irresponsabilidad vergonzoso. Lo que está en juego esta vez es un “Malvinas” cada dos días, porque la cantidad de muertos por Covid que se registra cada dos días es similar a la que hubo en la Guerra de Malvinas. En ese marco hay un oficialismo que suele tomar medidas impopulares o fuera de tiempo, y una oposición que solo critica sin proponer alternativas.

P: ¿Pueden este año emerger nuevas figuras políticas?

R: En efecto. Normalmente en las elecciones de medio término, el electorado se permite a sí mismo mayor libertad al momento de votar. Eso podría significar que surjan figuras como José Luis Espert desde el liberalismo extremo, o Manuela Catañeira desde la izquierda.

P: ¿Por qué el gobierno no logra hacer pie en materia económica?

R: Anuncios como el bono de $15.000 que se acaba de otorgar a los trabajadores de la salud y a los beneficiarios de la AUH, siguen siendo medidas electoralistas. Bienvenidas sean, porque el golpe que el ajuste ha generado en el poder adquisitivo de la clase media, media baja, y baja, ha sido atroz. Pero este tipo de medidas no configuran un programa político o un programa económico.

P: ¿Sigue faltando un programa económico?

R: Si. Pero también cuando se dice esto es necesario poner paños frios, porque es imposible estructurar un plan económico a largo plazo hasta que no se logre un acuerdo con el FMI, dado que aún no sabemos cuánto vamos a tener que pagar y en qué plazos.

El verdadero problema que tiene hoy el FMI, es que si Argentina defaultea con el Fondo, detrás de Argentina defaultean veinte países mas.

P: No obstante se señala que el acuerdo no llega porque no hay plan económico a largo plazo…

R: Es exactamente a lo que me refiero en relación a la oposición que critica sin proponer alternativas. Que alguien me diga qué plan económico se puede diseñar si no sabemos cuanto habrá que pagar cada año al Fondo y en qué términos.

P: ¿Es posible un acuerdo “blando” con el Fondo?

R: Esa es la partida que se está jugando. El Fondo tampoco tiene demasiado margen de maniobra porque en realidad sobre expuso su cartera de crédito con Argentina. Lo hizo contradiciendo su propia carta orgánica, la cual dice expresamente que el organismo no puede prestar dinero a fin de financiar la fuga de capitales. Eso, además de haber otorgado a la Argentina una suma muy superior a la que Argentina estaba calificada crediticiamente para recibir. Existe también una acusación, que incluso encuentra eco en alguno de los países miembros del FMI, de haber jugado políticamente a favor de la reelección de Mauricio Macri. El verdadero problema que tiene hoy el Fondo, es que si Argentina defaultea con el Fondo, detrás de Argentina defaultean veinte países mas. Por todo ello, creo que el acuerdo finalmente va a llegar, y no creo que el gobierno acepte la receta ortodoxa que históricamente ha aplicado el Fondo.

P: ¿Qué le preocupa más hoy a la gente, la segunda ola de Covid o la economía?

R: Cuando uno hace una consulta de opinión y pregunta sin mencionar categorías “cuál es su principal preocupación”, la primera respuesta es la economía, y la segunda es la pandemia. La gente está muy consciente de las dificultades económicas. La pandemia la experimenta quien ya se contagió, quien conoce a alguien que se contagió, o el que la ve en los medios. Pero la variación de los precios todas las personas la experimentan a diario. Por lo tanto es un problema que tiene mucho más fuerza para instalarse en el ideario social. La experiencia de la inflación o la experiencia de la inseguridad, siguen siendo mucho más fuerte que la experiencia de la pandemia, que para gran parte de la sociedad es semi abstracta.

P: ¿Qué percibe en la opinión pública en relación a las nuevas restricciones?

R: Lo que se observa es entre un 60% y un 70% de apoyo a las restricciones en general, sin mencionar una u otra específicamente. Creo que se debe a la enorme visibilidad mediática que tuvo el incremento de casos el último mes y ello tiende a favorecer la aceptación de las medidas.

P: ¿Qué responsabilidad le cabe a los medios de comunicación respecto al ambiente social actual?

R: La pata mediática es muy fuerte, porque tiende a instalar aquello que las personas no perciben de forma directa. Si una y otra vez se habla de la alta mortalidad, de los contagios, de los efectos adversos de la vacuna o de la ineficacia del barbijo, y se insiste con la suficiente fuerza, aquel que no tiene una percepción directa del tema, termina por crearse una opinión en base a lo que dice el medio. También sucede que la grieta se expresa hoy en la política, en una pequeña parte de la sociedad que se posiciona a los extremos, y muy fuertemente en los medios de comunicación. Al 80% de la población le es indistinto el color político y solo desea ver al frente del país a alguien capaz de sacarlo adelante.

PERFIL

Raúl Aragón es licenciado en cine documental (Universidad Nacional del Litoral) y Doctorando en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Plata).

De larga trayectoria como consultor, fue jefe de asesores del Indec, y se desempeñó como profesor titular del Seminario de Doctorado “Psicología y Opinión Publica” en la UBA.

Actualmente es Director del Programa de Estudios de Opinión Pública en la Universidad Nacional de la Matanza .