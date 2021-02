La elección de medio término afianza a las mayorías en Neuquén

Las elecciones de medio término concentran poder en las mayorías. Lo demuestran los resultados electorales de los últimos años.

En la ciudad de Neuquén, la renovación de la mitad de los concejales cada dos años, le dio al Movimiento Popular Neuquino y al Quiroguismo todas las posibilidades para quedarse con la mayoría de las bancas, dejando fuera de juego a gran parte de las fuerzas minoritarias.



En esto entra el juego el sistema D’Hondt que se utiliza para el reparto proporcional de las bancas entre los partidos que logran en los comicios, un 3% o más del total de votos válidos emitidos. El coeficiente de reparto de este mecanismo hace que a menor cantidad de bancas para distribuir, se agrande el caudal de votos que necesitan los partidos más chicos para alcanzar un lugar en el Concejo Deliberante o limita, en algunos casos, la cantidad a los que pueden aspirar.



En las elecciones del 4 de octubre de 2015 se contabilizaron 155.237 votos válidos para elegir 9 concejales. Luego de descartar aquellos fuerzas políticas que estuvieron debajo del 3%, 12 fueron las que quedaron en condiciones de pelear por una o más bancas en el Deliberante.



Realizado el cálculo de resultados con el sistema D’Hondt, finalmente fueron cuatro los partidos ganadores. El Movimiento Popular Neuquén se quedó con 4 escaños, Nuevo Compromiso Neuquino (liderado por el exintendente Horacio Quiroga) consiguió 3, en tanto que Libres del Sur y Neuquén Puede (vertiente de UNE), lograron una banca neuquina cada uno.



Si en esa elección se hubiera renovado la totalidad del cuerpo, la composición del Concejo sería mucho más variada. Con 18 bancas en juego, los dos partidos mayoritarios hubieran ganado la misma cantidad de lugares. Libres del Sur y Neuquén Puede podría haber sumando una banca más y otros seis partidos hubieran logrado representatividad en el Deliberante, entre ellos el Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda y el partido vecinal Confluencia por Neuquén que llevaba al expresidente del Concejo, Gastón Contardi, como candidato a intendente.

El expresidente del Concejo Deliberante, obtuvo el 3,77% en las elecciones de 2015, como candidato a intendente por Confluencia por Neuquén. Quedó afuera.



Los comicios de medio término del 22 de octubre de 2017, dejó un cuerpo legislativo compuesto por 4 bancas de Cambiemos, 3 del MPN, 1 de Unidad Ciudadana para la Victoria y 1 del Frente de Izquierda. De las 12 fuerzas políticas que participaron de la elección, 7 cumplieron con el 3% o más del total de votos, pero solo cuatro lograron cruzar la meta.



Si el reparto hubiera sido de 18 bancas, Cambiemos hubiera ganado 3 lugares más y el MPN 2 más. Unidad Ciudadana podría haber incorporado un concejal más al igual que el FIT. Dos partidos minoritarios lograron entrar con una banca propia (Libres del Sur y Frente Neuquino).



En las elecciones del 30 de junio de 2013 el escenario fue similar. El MPN y Nuevo Compromiso Neuquino junto con la UCR y el ARI se quedaron con 6 de las 9 bancas que se renovaban. Libres del Sur y UNE se repartieron las tres restantes.



En esos comicios, El Frente para la Victoria obtuvo el 7,12% del total de voto, un punto menos que Unión de los Neuquinos, pero quedó afuera del reparto proporcional.



Estos ejemplos confirman que las renovaciones de medio término le quitan chances a las minorías para estar representadas en el cuerpo legislativo de la capital. Y a las mayorías, renovar por mitad o la totalidad de los miembros, parece no afectarles en su dominancia.

Dato 7 artículos de la Carta Orgánica Municipal son los que quiere modificar el intendente Mariano Gaido.

El Concejo Deliberante es el que tiene la palabra

¿Enmienda o reforma? ¿Es correcto el mecanismo que eligió el intendente Mariano Gaido en su proyecto para modificar algunos artículos de la Carta Orgánica Municipal?

El abogado constitucionalista, Hugo Prieto, que fue convencional para la reforma de las constituciones nacional (1994) y provincial (2005-2006) y diputado nacional (2007-2011) mencionó las atribuciones que le otorga la Carta Orgánica al cuerpo legislativo municipal.

“El Concejo tiene la facultad de valorar si un proyecto de modificación altera o no el espíritu de la Carta Orgánica. Si sanciona una enmienda por los dos tercios de los votos, es porque entendió que no se altera y punto”, opinó.

En una línea de pensamiento similar se expresó Juan Pablo Prezzoli, abogado, exconcejal del Movimiento Popular Neuquino (2011-2015) y ex ministro de Gobierno de la Provincia (2017-2019).

“La Carta Orgánica le confía al Concejo Deliberante la facultad de decidir cuándo existe la necesidad de avanzar en una modificación de la norma.

Ambos coincidieron en recordar un antecedente en Neuquén, para dirimir la cuestión de enmienda o reforma con llamado a una Convención. En 1994 se modificó la Constitución Provincial. Entre otros puntos, se incorporó el sistema D’Hondt y se aumentó la cantidad de bancas de la Legislatura de 25 a 35. “Cambios no menores y se hicieron por enmienda”, coincidieron Prieto y Prezzoli.

Paridad de género, un paso hacia adelante

Además de proponer la renovación total del Concejo Deliberante cada cuatro años y congelar en 18 concejales su composición, el proyecto del Ejecutivo que ingresó el jueves pasado a comisiones busca incorporar en la Carta Orgánica la paridad de género en la conformación de las listas y en el mecanismo de reemplazos en las bancas ante renuncia o ausencia del titular. Esto fue incorporado en ordenanzas vigentes, pero la ley madre de la ciudad le dará mayor fuerza de cumplimiento.

También se quiere establecer la obligación del municipio de promover el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones.