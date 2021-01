La enmienda con la que podrían destituir a Donald Trump

Un grupo de legisladores demócratas impulsa un "impeachment" para destituir a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos.

El pedido podría darse a través de la 25° enmienda de la constitución. En la Sección 4 dice que el vicepresidente, con el apoyo de del Congreso y la Cámara de Representantes, puede declarar que el presidente está "imposibilitado para ejercer los poderes y obligaciones de su cargo".

En ese caso, el vice asumiría como presidente. 21 días después, las dos terceras partes del Senado deberían ratificarlo para que se mantenga así. A Trump solo le quedan dos semanas de mandato, hasta el 20 de enero.

Para llevar a cabo este proceso, algunos congresistas como Ted Lieu, de California o Ilhan Omar, de Minnesotta, pidieron explícitamente al vicepresidente, Mike Pence, que encabece el impeachment.

"Estoy redactando artículos de 'impeachment'. Donald J. Trump debería ser acusado por la Cámara de Representantes y destituido por el Senado de los Estados Unidos. No podemos permitir que permanezca en el cargo, es una cuestión de preservar nuestra República y debemos cumplir nuestro juramento", publicó la legisladora Omar en Twitter.

Cabe recordar que el propio Trump deslegitimó a Pence y lo acusó de tener "falta de coraje" en su cruzada porque se señale a las elecciones como fraudulentas.

La cuarta sección de la 25° enmienda completa

"Cuando el vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos o de cualquier otro cuerpo que el Congreso autorizara por ley trasmitieran al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que el presidente está imposibilitado para ejercer los poderes y obligaciones de su cargo, el vicepresidente inmediatamente asumirá los poderes y obligaciones del cargo como presidente en funciones. Por consiguiente, cuando el presidente transmitiera al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que no existe imposibilidad alguna, asumirá de nuevo los poderes y obligaciones de su cargo, a menos que el vicepresidente y la mayoría de los funcionarios principales de los departamentos ejecutivos o de cualquier otro cuerpo que el Congreso haya autorizado por ley transmitieran, en el término de cuatro días, al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que el presidente está imposibilitado para ejercer los derechos y deberes de su cargo. Entonces el Congreso decidirá qué solución debe adoptarse, para lo cual se reunirá en el término de cuarenta y ocho horas, si no estuviera en sesión. Si el Congreso, en el término de veintiún días de recibida la ulterior declaración escrita o, de no estar en sesión, dentro de los veintiún días de haber sido convocado a reunirse, determinara por voto de las dos terceras partes de ambas Cámaras que el presidente está imposibilitado para ejercer los poderes y obligaciones de su cargo, el vicepresidente continuará desempeñando el cargo como presidente en funciones; de lo contrario, el presidente asumirá de nuevo los derechos y deberes de su cargo".