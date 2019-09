La Escuelita VI: la semana que viene habrá veredicto

El presidente del Tribunal Oral Federal, Orlando Coscia dijo que la definición sobre la responsabilidad de los militares y gendarmes acusados estará la semana entrante.

"A partir de hoy y dentro del período fijado de cinco días" serán convocados a la lectura del veredicto, dijo Coscia.

En las palabras finales, los acusados Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Di Pasquale reivindicaron el denominado proceso de reorganización nacional planteado durante el Juicio a las Juntas. "Lo dijo el fiscal Strassera", enfatizó Molina Ezcurra.

"Benavidez era un simple sargento" Asi se refirieron sus superiores Molina Ezcurra y Di Pasquale sobre el acusado para exculparlo del secuestro del estudiante en Bariloche en 1977

Sin embargo, sobre la desaparición de Juan Marcos Herman aseguraron no tener certezas y Molina Ezcurra aconsejó "buscar en otro lado".

"No sabemos esto que pasó con el ciudadano Herman", dijo Molina Ezcurra y luego de una breve pausa agregó "nosotros tampoco lo sabemos. Yo no estaba en esa fecha ni Di Pasquale, no sabemos lo que pasó; hay que buscar en otro lado".

Tanto Di Pasquale como Molina Ezcurra culparon a la fiscalia y a las querella de esconder la existencia de "una guerra revolucionaria entre 1959 y 1980".