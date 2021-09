La explicación que dio Pochettino sobre el cambio de Lionel Messi

El debut de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes con la camiseta del PSG, no terminó como muchos esperaban en París, más allá de la victoria agónica ante el Olympique Lyon por 2-1 con gol de Mauro Icardi.

Messi tuvo dos chances claras en el primer tiempo para marcar, con un zurdazo que le sacó el arquero Antonhy López con el pie luego de una gran jugada con Neymar, y con un tiro libre que dio en el travesaño. Con el partido 1-1 y con 15 minutos por jugarse, el DT Mauricio Pochettino ordenó su sustitución por el lateral Hakimi.

El cambio provocó el asombro del '10', que generalmente no suele ser sustituido en los 90'. Leo mostró su fastidio y no le devolvió el saludo al DT cuando salió de la cancha.

"Son decisiones que tomo para el equipo, pensando en el grupo y en cada jugador. Todo el mundo sabe que hay grandes jugadores, y que uno debe hacer la elección. A veces puede resultar atractivo, otras un poco menos".

"Creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos jugadores muy buenos. A veces las decisiones son positivas o no, pero por eso entrenamos, para tomar decisiones. Puede que les guste o no. Le pregunté (a Messi) cómo estaba. Me dijo ‘bien’, ‘no hay problema’. Eso es lo que nos dijimos el uno al otro” contó el DT tras el partido. "Yo le pregunté cómo estaba y él me dijo que estaba bien, tranquilos".

Leandro Paredes charla con Messi en el banco, luego de ser sustituido por el entrenador del PSG.

Hay que remontarse al 2008 cuando en La Romareda, el DT del Barcelona, por entonces Frank Rijkaard, sacó a Messi en un juego de liga sin que el partido resuelto (1-1). Fue reemplazado por Bojan Krkic y el Barca ganó 2-1

"Creo que hicimos un buen partido, mejoramos la actuación del Brujas, contra un gran equipo. Estoy satisfecho con la actuación del equipo en general”. Además destacó la labor de Ángel Di María: “Me gustó lo que propuso. Le pedí que trajera amplitud en el lado derecho para que Lionel Messi pudiera aprovechar el espacio entre líneas“.