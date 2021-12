La falta de cañerías amenaza el crecimiento de Vaca Muerta

Tras el fuerte crecimiento que se registró durante el 2021 en la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta, las proyecciones oficiales para los próximos dos años anticipan un escenario similar, sin embargo, su desarrollo estará directamente condicionado a la ampliación de la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina.

Por un lado, se espera que el segmento del gas en la formación colme la capacidad de evacuación durante el período de mayor demanda el próximo año, por lo que puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner es vital. En el caso del crudo, habrá mayor margen, pero la ampliación en las redes de Oldelval y la puesta en marcha del Oleoducto Trasandino (OTASA) serán dos variables clave que, de no cumplirse, podrían frenar el avance de los desarrollos no convencionales.

Este tema fue uno de los puntos que advirtió el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en su discurso durante el característico acto del Día del Petróleo que organiza el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) todos los años en Buenos Aires.

“Es necesario e imperioso que Oldelval avance rápidamente con el oleoducto hacia Bahía Blanca para que genere la posibilidad de transportar nuevos 50.000 barriles de petróleo diarios que, según nos informaron, esto va a estar disponible para mediados del año que viene”, reclamó Gutiérrez ante los principales ejecutivos de la industria y Vaca Muerta.

En números 300.000 barriles de petróleo por día es la proyección de producción que tiene el gobierno de Neuquén para el próximo año

Según aseguró el gobernador, la provincia proyecta llegar a una producción de 300.000 barriles de petróleo por día para el próximo año, partiendo de los actuales 235.000. Pero, además, para 2023, el objetivo es llegar a los 400.000 barriles por día.

“Es necesario que OTASA también ponga en condiciones ese oleoducto, y para finales del año que viene esté operativo para poder sumar, en total, 100.000 barriles por día. Por esto quiero recalcar los objetivos de producción que tenemos para el año que viene y el 2023”, agregó Gutiérrez.

Sobre el gasoducto Néstor Kirchner el mandatario advirtió que si no se acelera la licitación y construcción del caño el país tendrá un problema “severo y grande” en el invierno de 2023. Vale recordar que esta obra requiere de un mínimo de 18 meses para su puesta en marcha.

En números US$ 3.900 millones son las inversiones aproximadas que realizaron las petroleras en Vaca Muerta durante el 2021.

Un alto funcionario de las filas del oficialismo neuquino confió a este medio, en estricto off the record, que si estas obras no están terminadas tal como está estipulado, pueden no solo condicionar, sino también limitar el crecimiento de Vaca Muerta.

Según datos oficiales del ministerio de Energía de Neuquén, en lo que va del año se exportó desde Neuquén el 10% de la producción de petróleo y, en el caso del gas, el 4,6% de las extracciones totales.

“Empezamos a padecer el estrés y de cuello de botella en obras de infraestructura, fruto de algo que hicimos bien y algo que hicimos mal. Lo que hicimos bien fue trabajar en el potencial, pero no fuimos empalmando las obras de infraestructura necesarias para apuntalar la concreción de ese potencial”, amplió Gutiérrez.

Las inversiones realizadas en obras y ampliaciones por las principales compañías que operan en Vaca Muerta los últimos dos años son un claro ejemplo de las intenciones de las petroleras para el mediano plazo. Sin embargo, el desarrollo de la formación llegó a un punto en el que necesita de que otros actores hagan lo propio, de lo contrario, el nivel de desembolsos mermará y los proyectos se amesetarán.