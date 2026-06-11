Fecha confirmada para el debut de Arruabarrena en Boca: será por Copa Argentina ante Sarmiento

El debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador de Boca Juniors ya tiene fecha confirmada.

El Xeneize se enfrentará a Sarmiento de Junín el jueves 16 de julio por los 16avos de final de la Copa Argentina, en una sede que todavía no fue definida.

Ese encuentro será además la antesala de una serie clave: el repechaje para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Boca recibirá a O’Higgins el 23 de julio en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará una semana más tarde en Chile.

El ganador del cruce entre el conjunto de la Ribera y el equipo juninense se enfrentará en octavos de final a Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto. El Fortín avanzó a esa instancia tras vencer 2-0 a Gimnasia y Tiro a fines de abril.

De esta manera, Arruabarrena, que todavía no firmó su contrato ya que aún no arribó al país, tendrá su reestreno en Boca en un duelo eliminatorio.

Además, Leandro Paredes podría perderse el primer partido oficial del ciclo del Vasco, dependiendo de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El certamen finalizará el 19 de julio, apenas tres días después del encuentro ante Sarmiento.