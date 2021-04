La fatiga pandémica, en la mira de los profesionales

Uno de los grandes problemas es la falta de predictibilidad para nuestra vida diaria. No sabemos cómo seguirá todo.

Tristeza, hastío, bronca, ganas de no sumar más información y fastidio por tanta protección y cuidados. Los expertos aseguran que, a un año de su comienzo, la pandemia ya afecta en lo emocional y en las acciones que se traducen en un relajamiento de las pautas del protocolo por un lógico cansancio.





Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fatiga pandémica afecta a un 60% de la población a nivel global.

“Se da a partir de todas las situaciones de frustración que genera el confinamiento, las idas y vueltas, las reaperturas y cierres. Es difícil para la psiquis humana adaptarse”, resume Marina Rovner, psicóloga especialista en trastornos de ansiedad, fobias y pánico a RÍO NEGRO.

Según agrega, “el ser humano necesita predictibilidad y saber lo que va a pasar en un futuro próximo. Vivimos en una seguridad (entre comillas) que nos construimos”.

Un año atrás, cuando la curva de casos de Covid empezaba a subir y se reiteraban los anuncios acerca de las medidas de restricción, la incertidumbre sobre la vida cotidiana a corto y mediano plazo comenzaba a tomar protagonismo. Rovner, profesora de la Universidad Abierta Interamericana, recalca que hay un cansancio natural producido por el esfuerzo que requiere la adaptación a algo a lo que no estamos acostumbrados. “Esto es lo que OMS denomina fatiga pandémica. Una respuesta natural del ser humano: ya no quiero ponerme el barbijo, ni cuidarme y, quiero ver a mis familiares y amigos”.



Los niños, otros de los grandes afectados por el Covid.



Rovner considera que, en el último tiempo, se ha priorizado la salud física pero no la salud mental en función del alto porcentaje de casos de angustia y ansiedad generados por la pandemia. Explicó que las encuestas dan cuenta de que 1 de cada 5 adolescentes han sentido crisis de ansiedad y angustia en Francia; mientras que, en Italia, 1 de cada 3 tiene problemas de alimentación, de sueño, abuso de sustancias. Si bien no hay datos a nivel nacional, considera que los números no distan demasiado.

“Muchas personas han sufrido pérdidas. Todo ese dolor genera una urgencia de lo afectivo. ‘Me encuentro igual con la gente que quiero porque eso es lo más importante´”, sostiene.

Según Rovner, en este contexto resulta sencillo “caer en un pensamiento negativo: ´No vamos a salir de esto´, ‘Cada vez está peor´, ‘Este país no avanza´. Pensamientos que se vuelven rumiantes y paralizan”.

Advirtió que mucha gente tiende a automedicarse en el último tiempo, sin consultar a un profesional especializado. “Hay que estar atento cuando estas situaciones alteran la salud mental: cuando paraliza o impide el desenvolvimiento habitual, deprime o genera demasiada ansiedad”, admite Rovner y reconoce un incremento de fobias sociales, niños con miedo a salir, fobias a la vacuna u obsesiones “exacerbadas” con la limpieza.





La psicóloga insiste en que “no se le da a la salud mental la misma envergadura que a la salud física. Se prioriza lo que se ve: una persona enferma con fiebre. Habría que incrementar los servicios gratuitos y que la gente pueda tener una videollamada con asistencia psicológica”.



Los consejos de la OMS para tratar la ansiedad



- ¡Manténgase activo! La actividad física es buena para el cuerpo y también puede ayudar a la mente a sentirse mejor. Si puede salir, intente caminar, correr, andar en bicicleta, o practicar deporte. Si se encuentra en espacios interiores, intente bailar, hacer estiramientos o realizar cualquier otro movimiento dentro de sus posibilidades.

- ¡Aliméntese bien! Si puede, trate de tomar decisiones saludables sobre su alimentación.

- Preste atención a sí mismo y al mundo que le rodea. Esto significa ser más consciente de su respiración, su cuerpo y su entorno.

- ¡Duerma! Trate de conseguir el equilibrio de sueño cada noche. Esto le ayudará a crecer bien, mantenerse sano y tener las ideas claras.

- ¡Descubra qué actividades le hacen feliz y realícelas con mayor frecuencia! Hay muchas posibilidades incluso en este contexto. ¡Quizás incluso pruebe algo nuevo!