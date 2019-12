La querella en la causa contra el músicoAxel, por abuso sexual, no solo tildó de “prematura” la decisión de archivar provisoriamente el proceso, sino que acusó al Ministerio PúblicoFiscal cipoleño de no generar pruebas en la investigación.



José D’Antona fue muy crítico con la unidad de Género del MPF de Cipolletti. “No solo estamos ante una falta total de perspectiva de género, sino que ni siquiera generaron pruebas. Nosotros presentamos 12 pruebas, ellos solo generaron una: la entrevista a la víctima, que la hicieron dos veces con el mismo profesional y sin la presencia de peritos de parte”, indicó el defensor que patrocina a la joven de Catriel, quien denunció al músico por un presunto abuso sexual en el 2017.

D’Antona destacó que la causa no está cerrada y que pueden seguir presentando pruebas. A pesar de ello, van a apelar la medida ante el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna. Sin embargo, no son optimistas, ya que él supervisó el caso.



El abogado cordobés, conocido por patrocinar a Calu Rivero y a Thelma Fardin en las causas por abuso contra Juan Darthés, adelantó que analizan una demanda penal contra las fiscales del caso.

“Lo llamativo es que en todo el proceso estas fiscales, que supuestamente son expertas en género, no aportaron ni generaron ninguna prueba. La fiscalía debe hacer su trabajo, investigar, generar sus pruebas, para eso les pagan. Esto no es una presunción, es un hecho, no hicieron nada”, aseguró.



D’Antona, que lleva adelante la querella junto al abogado de Catriel Angelo Zamataro, detalló que desde el inicio del proceso se alarmó por algunos hechos que lo pusieron “en alerta”.



“Menos de media hora después de la denuncia se filtró la información a los medios. A nosotros eso no nos convenía. Luego, ante la negativa de la pericia del denunciado no tomaron ninguna medida. Y lo más llamativo es que dos semanas antes de esta decisión –archivar la causa– un periodista de Buenos Aires adelantó este desenlace. Tenía la información dos semanas antes”, analizó.



D’Antona también cuestionó la “entrevista” a su clienta. “No fue una pericia porque para eso debe haber peritos de parte y no fue el caso. Fue una entrevista con un médico. Fueron dos con el mismo profesional. En la segunda cambiaron el abordaje y hubo un resultado diferente, eso no quiere decir que no tenga credibilidad el testimonio”, agregó.



Finalmente desmintió que las declaraciones de los testigos hayan desmentido el relato de la víctima. “Eso es una falacia. Una mujer que era su amiga tuvo una discusión y luego cambió el testimonio”, reveló.