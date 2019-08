La historia de Estefanía, la sanantoniense que ganó el mundial de Tango

“Estaba aturdida por todo, no podía parar de llorar. Después de la premiación tenía que bailar y estaba nerviosa, me temblaban las piernas. Pero junto a mi compañero nos repusimos y seguimos adelante”.

Con estas palabras Estefanía Gómez, la joven de 29 años que ganó junto a su pareja de baile el primer premio del mundial de tango en la categoría ‘escenario’, revivió ayer ese momento de felicidad absoluta que vivió durante la noche del miércoles, en la final del evento, que se desarrolló en Buenos Aires.



Fanny es rionegrina y sanantoniense. Y lleva con tanto orgullo su lugar de origen que contó que “no cambié el domicilio del documento para representar a San Antonio. De hecho, mi compañero de baile, Fernando Andrés Rodríguez (40), es nacido en La Pampa y criado en Pergamino, Provincia de Buenos Aires. Pero le pedí que representáramos a mi pueblo y a mi provincia en este mundial, y no tuvo problemas en aceptar”.



Era la primera vez que los bailarines se anotaban en ese certamen, que reúne parejas de todo el mundo. “Cuando lo hicimos pusimos todo, porque queríamos ganar. Y lo logramos. Ahora estamos felices por el logro y porque creemos que esto nos abrirá muchas puertas a nivel laboral”, se entusiasmó Fanny.

El tipo de tango que bailó con su compañero es de un estilo coreográfico, que incorpora trucos y acrobacia.



Sin embargo, las puertas jamás se le cerraron a esta sanantoniense que ya trabajó en las mejores tanguerías de Buenos Aires. Allí está radicada desde los 18 años. E integró las compañías más reconocidas, como Tanguera, de Mora Godoy. “Trabajé en Esquina Carlos Gardel, en Tango Porteño, en el Faena, en Rojo Tango. Ahora estoy en Piazolla Tango, con la dirección de Dolores De Amo. Con las compañías con las que estuve viajé a China, Londres, Costa Rica, Bélgica, Francia, Alemania…”, enumeró.

“En las casas de tango hacen cenas shows para los turistas. Y desde los 25 años, cuando me recibí, empecé a trabajar y no paré. Descubrí el tango en la universidad, me encantó y me fui interiorizando cada vez más”.



Pero su amor por la danza nació en su San Antonio local. “Me llegó solo. A los 8 empecé con folclore, en la agrupación Martín Fierro de Víctor Hugo Pinilla, mi gran maestro, amigo y cuñado. En 2008 viajé a Buenos Aires para estudiar en la UNA. Cumplí 18 allá. Me licencié en danzas folclóricas mención folclore y tango, y aunque me gustan todas las danzas, el tango me atrapó”, recordó la bailarina.



Hoy agradece a su familia y a su compañero de baile, con el que se encontró hace unos años. Y a partir de allí no pararon de bailar juntos. “Se puede compartir la danza con varios compañeros, pero para mí es súper importante encontrar la persona con la que tenés, al bailar, esa confianza que te da el tiempo de trabajar juntos”, subrayó la chica.



Por lo demás, aunque valora el camino recorrido, Fanny reconoce que sólo la guió su naturalidad. “Me dejé fluir, siempre fui muy consciente de lo que quería, y como lo disfrutaba, todo llegó solo. Con trabajo y horas de ensayo, por supuesto. Pero siempre supe que las cosas se iban a dar”.